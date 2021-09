La foto: " Los niños de la foto son niños de otra época"

La foto que me ha la atención la he visto en la página web de ABC. Es una imagen en blanco y negro del fondo fotográfico Martín Santos Yubero. Una fila de niños avanza por una acera recién construida, tan nueva es la acera que a un lado tiene un camino todavía sin asfaltar y al otro lado un descampado. Al fondo quedan tres torres de la luz y unos ya lejanos bloques de viviendas, de esas viviendas que se construyeron a toda prisa porque media España y parte de la otra media habían dejado el pueblo para venir a la ciudad. Los niños de la foto son niños de otra época. Todos un poco bajitos, llevan el pelo rapado y pantalones cortes. Algunos calzan zapatillas de lona y muchos otros sandalias con calcetines. Van de dos en dos, de la mano. Los primeros de la fila visten con babi pero los demás no están uniformados, el cuarto va en manga corta, el que está a su lado gasta trenca. Unos pocos cargan con cartera. Todos miran a la cámara felices, con grandes sonrisas. Se puede distinguir en sus caras esa mezcla de nerviosismo, esperanza, miedo y curiosidad que tiene quien empieza algo nuevo, quien está ante un nuevo curso, quien ha dejado a los conocidos de siempre en el campo y ahora tiene por delante una calle y un barrio muy grandes. Es fácil suponer que los niños de la foto se sentarán dentro de poco en una clase que huele a tiza, a virutas de lapices, quizás a ceras. Y que dentro de poco empezarán a escuchar al maestro que les hablará de un mundo que hasta ahora les era desconocido. Y sus ojos, y sus almas de niños se abrirán como la puerta principal de un gran palacio. Ojos y bocas abiertas porque los niños saben que algo está empezando, porque tienen entre los dientes el necesario, el imprescindible sabor de lo que comienza. El sabor de lo que comienza, el sabor al que hay que volver siempre, aunque se lleve mucho tiempo en el camino.