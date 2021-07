La Foto: "Lanzados al mundo sin que nadie haya terminado de hacerles ver porque merece la pena la vida"

La foto que me ha llamado la atención la he visto en El País. Cuatro niños están sentados en el suelo, cada uno delante de un plato grande y grueso, de metal. En los platos hay patatas fritas y una salsa roja, seguramente de tomate. Los niños comen en silencio. El primero viste un saquito a rayas que le está grande. No es suyo, es una herencia. Tiene el pelo largo, enredado como un nido revuelto. Hace días o semanas que no se lo lava, que no se lo peina. Es un niño sin madre que le arregle el flequillo y le ponga unas gotas de agua de colonia. La cara la lleva salpicada de churretes. Mientras come tiene la seriedad de un carretero o de un cabrero viejo. El segundo niño también viste ropa de segunda mano. Todas las criaturas de la foto han sido ataviadas por manos mercenarias, por furrieles de hospicio a los que tanto da cómo se llaman, cuánto miden, cómo palpita su corazón. Lo importante es que los niños no pasen frío, lo importante es que los niños no pasen hambre. Lo importante es, en otros casos, que nos les falta de nada, y cuando digo de nada es de nada. Que no les falte un fin de semana en Disney, que no les falta un cumpleaños en unos sitios extraños llenos de bolas que huelen a sudorina, que no les falten clases de inglés o de francés. Están los niños de la foto sin terminar de engendrar, lanzados al mundo como por casualidad. Están los otros niños, a los que no les falta de nada, igual. Sin terminar de ser concebidos, sin terminar de ser engendrados, lanzados al mundo sin que nadie haya terminado de hacerles ver porque merece la pena la vida.