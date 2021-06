La Foto: "Hace un gran esfuerzo para que las ruedas avancen”

La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en el catálogo de una exposición sobre Bill Brandt que hay en Madrid y que está colgado en internet. Bill Brandt fue un fotógrafo británico que vivió en el pasado siglo XX. La imagen de la que te hablo, en blanco y negro, está tomada en un camino de tierra estrecho que se abre paso seguramente en un paisaje de acantilados aunque no se ve el mar.

Es un día oscuro, el poco cielo que aparece, es gris, todo está celado por la bruma, los perfiles no son claros. Por la senda un hombre empuja una bicicleta vieja, pesada, con grandes ruedas. Sobre el cuadro de la bicicleta un gran petate, un saco en el que quizás están todas sus pertenencias. El protagonista de la foto, que es un minero en paro, hace un gran esfuerzo para que las ruedas avancen.

Llevada calada en la frente una boina y todo su cuerpo está encorvado sobre el manillar que sujeta con dos manos. No se le ve cara. Sus ojos miran al suelo. La foto retrata un momento oscuro. La luz no ha terminado de amanecer, el camino es arduo, el hombre no tiene trabajo, concentra las energías en una supervivencia elemental, lleva muy cargados los hombros.

Pero incluso en este momento oscuro, cuando el minero piensa que no merece algún cambio que aligere su negro destino, cuando se ha convencido que merecidamente está condenado a empujar unas ruedas que seguramente no le lleven a ninguna parte, incluso en ese momento, tiene la mitad de la mitad de la mitad de un sentimiento, la mitad de la mitad de la mitad de un presentemiento, que por supuesto no se confiesa a si mismo, la mitad de la mitad, de la mitad de un pálpito que le dice, aunque no lo escucha, le dice que el día terminará de amanecer y que alguien tendrá piedad de él.