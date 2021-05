La Foto: "Extiende sus manos y le acaricia la cara como cuando lo trajo al mundo”

La foto que me ha llamado la atención, más que llamarme la atención, me ha abierto las carnes y está en la portada de El País. En un claroscuro, el rostro de una madre. No se ven bien los ojos que parecen un abismo, no se ven las lágrimas. La madre, con una nariz grande, con un pañuelo al cuello, con la boca entreabierta, está toda pendiente de la cara de su hijo. Extiende sus manos y le acaricia la cara como cuando lo trajo al mundo, como cuando le daba el pecho. Dormido ha quedado el niño, dormido para siempre en este mundo, a la espera del siguiente. Y la madre quiere seguir a su lado hasta entonces, acunándolo. He hecho un esfuerzo de imaginación, he rebuscado en lo que tenía dentro para intentar comprender, hacerme cargo del dolor de la madre de la foto. Y me he dado cuenta de que no había nada parecido, no hay nada parecido a una madre frente al hijo que no se va a despertar. Solo el silencio, el silencio ante la dolorosa de la imagen. Y de pronto todo, todo lo que he pensado, he hecho, he vivido, en las últimas horas, en las últimos días, en los últimos meses me ha parecido pequeño, mezquino ante el abismo de la madre delante de un hijo que no se va a despertar. Y he deseado tener la certeza, la energía, la compasión suficiente para hacerme cargo del dolor de esa madre. Y he pensado y he sentido que no, no era humano seguir con las cosas de siempre sin pensar, sin llorar, sin rezar, sin gritar por qué, ante el inocente que no va a despertar, no, no era humano irme a la cama, sin pedir, sin buscar, sin suplicar, sin rogar, sin intentar arrebatar una compasión a la altura de esa madre dolorosa que acaricia al hijo que no va a despertar. No quiero saber ahora quién empezó, quién es el culpable, porque no habrá, no hay justicia, sino hay una compasión a la altura del mal que sufre la madre de la foto.