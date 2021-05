La Foto: " dolor de una herencia que el tiempo borra a base de que nadie la use"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en la Vanguardia. Un cielo de nubes redondas y grises. Uno de esos cielos de estos días de principios de mayo, cielos trascendentes que no le dejan a uno tranquilo. Debajo una vía de tren que se adentra en una sierra de granito, granito viejo y roto, poblado de rebollos desordenados y jóvenes, granito quebrado por un verde con la fuerza que dejó la nevada. La vía desfila junto a un apeadero en desuso, desmantelado. Entre las traviesas y el balasto le han crecido matas de verdura sin nombre. Hace tanto tiempo que nadie transita por los raíles que el monte está por hacerse con ellos. Caminos abandonados, caminos perdidos, dolor de una herencia que el tiempo borra a base de que nadie la use. Junto a las vías hay un violinista, hay también cuatro atentos vecinos que escuchan al músico y una artista que expone sus dibujos. También hay una familia que cruza sin mirar al otro lado, total no hay peligro de que vaya o venga un tren. Acampados están los personajes al borde de una vía de la que ya se ignora el destino. El cártel que con letras grandes indicaba el final del trayecto hace tiempo que se cayó y nadie lo ha repuesto. Disfrutando están los protagonistas de la música, de la pintura en día sin sol pero con buena temperatura, disfrutando junto al camino de hierro. Sin la más mínima intención de ponerse en viaje, de buscar la meta en la que no piensan. Y al ver la foto se me antoja que así estamos nosotros, sin siquiera la nostalgia del destino, aburguesadamente acampados junto a un camino que el monte está apunto de devorar.