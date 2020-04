Foto del Día: "Todos los paseos posibles eran poco, eran insuficientes"

La foto que me ha llamado la atención la he encontrado en la página web de un famoso magazine estadounidense que se llama The Antlantic. El retrato está tomado en París. Es de noche y la imagen retrata a un bailarín clásico, practicando su arte en casa. La imagen parece un baile de figuras chinescas, porque no hay más luz que la de una ventana con los cristales opacos. Esa luz ilumina la barandilla de una escalera, una escalera de hierro con formas curvas y al danzador sobre la escalera que tuerce su cuerpo convirtiéndolo en un arco tenso, con los brazos muy elevados sobre su cabeza. La manos del bailarín con los dedos muy distanciados, se miran la una a la otra. El silencio de la noche, un hombre, un cuerpo, un bailarín asciende por la ola de su escalera y arquea su cuerpo queriendo decir algo sin palabras, hace de su cuerpo una nota, una nota aguda, agudísima, hace de su cuerpo la última nota de la última voz de la mejor pieza de polifonía, esa que sabemos que sale de nosotros pero que no es nuestra. El cuerpo arqueado, las manos suplicantes están pidiendo, buscando ante la luz de una ventana opaca. Ahora aunque no sepamos bailar, estemos esta danza. Ahora levantamos las manos porque lo que antes era solo un murmullo, encerrados, se hace sinfonía. Cuando estábamos ahí fuera ya sabíamos que los mundos inabarcables por los que nos movíamos, todas las estrellas, todos los paseos posibles eran poco, eran insuficientes. Ya acusábamos la insuficiencia. Ahora que estamos encerrados la insuficiencia tiene el tono de la última nota, ahora nos hace levantar los brazos y nos hace bailar.