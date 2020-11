La Foto del Día: "La tiranía de la costumbre"

La foto que me ha llamado la atención la he encontrado en internet, es de un fotógrafo británico, Ar-nhel de Serra, que tiene mucho sentido del humor. En un parking británico, al aire libre, sobre un elegante césped, reposan coches antiguos. Detrás de uno de los vehículos de color oro viejo se ha instalado una pareja mayor que se disponen a dar cuenta de su almuerzo. Sobre el césped han extendido un plástico azul, sobre el plástico azul han desplegado una mesa de té desmontable. Y para quedar mejor protegidos y aislados están rodeados por un paravientos rosa, hincado en el suelo. No hay brisa que altere la escena. Él se ha sentado sobre una toalla que reposa en una silla portátil, lo mismo que ella. Los dos tienen sobre las rodillas un mantel blanco y un plato de plástico. El lunch consiste en un bocadillo. Ella mira con la cara enfada a algo que hay fuera de la foto y él está muy concentrado sacado una patata frita de una bolsa. Han desplegado energías portentosas para reproducir en un aparcamiento, al aire libre, el confort, el aislamiento, el sosiego de su modesto comedor. Quizás podrían haberse traído el ruido del tráfico, el aire sucio de su calle, el sonido de las tuberías para que nada, realmente nada, fuera diferente a ese gran sedimento de lo habitual que los ha sepultado. Se han blindado, con artilugios baratos, para que no suceda nada. Son partidarios muy convencidos de la tiranía de la costumbre, esa señora acomodada que siempre acaba con la vida.