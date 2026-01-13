La catedral de Bruselas celebra su 800 aniversario, como tantas otras en Europa, sí, con la acotación de que Bruselas es, de algún modo, la capital de la Unión, y por otra parte, que Bélgica es como un emblema del alejamiento europeo de la tradición cristiana. Por eso me ha interesado especialmente la homilía del legado pontificio para esta celebración, el cardenal Pietro Parolin, que subrayó que Europa nació del encuentro y de la capacidad de mantener unidas las diferencias, para describir después el momento actual “marcado por fragilidades, miedos y divisiones no solo políticas o sociales, sino también internas y culturales, dificultades que minan la realidad europea desde sus raíces”.

Parolin evocó el llamamiento de san Jan Pablo II desde Santiago de Compostela en el lejano 1982, en el que pidió al continente abrir las puertas de la economía, de la cultura y de la política a Cristo, para recuperar así su aliento y su misión benéfica en el mundo. El cardenal, que portaba la bendición y el abrazo del Papa a la diócesis de Bruselas, observó que “la Iglesia no domina la historia, ni se funde simplemente con ella; más bien, la atraviesa como presencia que acompaña, discerne y sirve”, para eso hace falta que no deje de ser “la sal que da sabor, la luz que ilumina, la levadura que hace crecer”.

En un momento en que el cansancio y la desesperanza pueden ser tentaciones muy concretas, recordó que, por fortuna, la Iglesia no es autosuficiente, no vive de la perfección (son demasiado evidentes los límites y pecados de sus miembros) sino de la gracia de Cristo y de la comunión que ésta suscita. Por eso siempre es momento de volver a empezar. La Iglesia no nace de un acto aislado de triunfo sino de una fidelidad que atraviesa las generaciones, dijo el cardenal Parolin. El pueblo que llenaba la catedral de Bruselas, con sus heridas y sus luces, atestigua esa verdad. Y una simple brasa puede encender de nuevo el camino. Es un mensaje que vale hasta el último rincón de nuestro continente.