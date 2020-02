Foto del día: "Siempre luchando por un vivir viviendo"

La foto que me ha llamado la atención la publica La Vanguardia. Es la imagen de una joven rubia, con un cuello que parece pintado por Boticcelli. A lo mejor es una princesa florentina. Esta la muchacha sentada en el suelo, en los pies lleva unas botas muy cerradas, pero las piernas y los hombros y los brazos los tiene al aire. Piel blanca al sol de febrero. La protagonista del retrato se ha sentado a las orilla del Río Guadalquivir, el agua verde no es cristalina y la princesa italiana no puede con sus gracias mirarse en sus aguas. La chica ha leído y junto a sus piernas reposa un libro. Y está ella muy enfrascada escribiendo unas letras, unas lineas. Y parece la escena bucólica, paradisiaca. Y no es cierto. La foto de hoy es la imagen de un combate. El instante se va aguas abajo, fluye el presente sin que se pueda detener su cauce, ahora ya no es ahora, ahora ya ha sido, y no hay gerundio siendo y la gota no detiene su caída y el río se escapa entre los ojos y entre las manos y no hay quien lo aferre. Y la chica que parece una pastora es una guerrera, luchando por la memoria, luchando para conseguir un para siempre, un ahora que no se desemboque en el mar, armada con versos, con historias, con letras de otros, haciendo que vuelva a suceder lo que era palabra muerta con la palabra viva de su pecho, con la palabra viva de sus letras. Luchando por un vivir viviendo. Bajo el sol de febrero, la piel al descubierto en la gran batalla, en la misma en la que estamos tu y yo, la de un ahora que no se vaya, la de un siempre que sea ahora, la de un vivir viviendo.

Escucha ahora 'La Tarde', de 18 a 19 horas, emitido el 31 de enero de 2020. 'La Tarde' es un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, "La Tarde" ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso.

En "La Tarde" también hay hueco para los testimonios, los sucesos y los detalles más relevantes y a veces invisibles de todo lo que nos rodea. Esta temporada, Pilar y Fernando seguirán cautivando a la ‘gente gente’ acompañados del divulgador científico por excelencia en España, Jorge Alcalde; del humor atrevido de Juan Solo; de Javier García Arevalillo analizando series o Juan Orellana con los estrenos de cine. Según el Estudio General de Medios (EGM), más de 400.000 personas eligen "La Tarde" de COPE cada día para informarse y entretenerse.

En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.