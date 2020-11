La Foto del Día: "Razones y sin razones"

La foto que me ha llamado la atención la he visto publicada hoy en las páginas del País. Es una foto en la que hay mucho ruido humano, muchas voces, mucha bronca en los gestos. Un hombre y una mujer están frente a frente. El hombre, con la piel tostada, se ha quitado de la boca -la tiene muy abierta- una mascarilla de colores. Levanta el hombre el dedo delante de la cara de la mujer. Y la mujer, rubia, de piel blanca, con un gorro azul, la boca tapada con una bufanda y los ojos entornados le responde levantando también ella dos dedos. Hay un coro alrededor que se muestra enardecido por la disputa. El hombre hace tiempo que dejo de explicar nada, solamente repite una y otra vez la misma frase. Y su voz sale desde el fondo de una vieja herida, de esa herida nunca habla. De lo que sí habla es de las ideas, de las razones y de las sin razones, que desde hace años intercambia con sus amigos. Razones y sin razones que en lugar de curar la herida la han dormido hasta podrirla. Y la señora rubia que tan segura de sí misma y tan despectiva aparece en la imagen también lleva un dolor dentro, un dolor sin sanar del que culpa a hombres como el que tiene delante. Una herida frente a un dolor, un dolor frente a una herida. Si el hombre no estuviera herido se daría cuenta de que sus manos hacen los mismos gestos que los de su interlocutora. Si la mujer no estuviera atravesada por un viejo dolor valoraría en el hombre su firmeza y tenacidad, sin compartir lo que piensa. La foto de hoy es la foto de dos personas doloridas y heridas, tan inseguras, y tan débiles que no saben más que abroncarse con los dedos en alto.