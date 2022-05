La Foto del Día: "No quieren mirar porque ya saben lo que ha pasado "

La foto que me ha llamado la atención hoy es de la agencia Reuters. Está tomada en un parque infantil con arena gris, bajo un cielo azul salpicado de nubes como manojos de nardos. Los árboles todavía dudan, no saben si ha llegado la estación violeta. En el barrio las calles están vacías. Dos chavales ya algo crecidos se han metido en una casa de juguete, con el techo celeste y amarillo, con dos banquitos y las paredes abiertas para que corra el aire. Un aire lleno de carbonilla y de olor a plástico quemado. Un aire que ni siquiera las nubes de nardos han limpiado. Los chicos buscan refugio, cobijo, y asilo en un gran juguete de la infancia. Como otros lo buscaron en los recuerdos de un patio de Sevilla con perfume de limonero, en los recuerdos de un vientre en paz, de un jardín cerrado donde cantaba un pájaro, de un campo verde, de la tarde pasada debajo de una palmera, de las fábulas que cantaban las fuentes. Recuerdos de la infancia, de borricos pequeños, peludos y suaves. Recuerdos donde se busca refugio y cobijo. Recuerdos tan buscados y cantados que ya no tienen tiempo. Recuerdos que son como barrotes de lo perdido, barrotes de una cárcel. Los chicos de la foto, bajo la casa de juguete, no quieren mirar el bloque de edificios que tienen en frente. Un edificio con cicatrices frescas de metralla y de fuego. La fachada bruna, negra por el humo. Las ventanas reventadas. No quieren mirar porque ya saben lo que ha pasado. Saben también que la casa de juguete, memoria del paraiso infantil, no les dará abrigo. La vida está ahí fuera donde sus padres luchan, donde las promesas si se cumplen es porque han cambiado de nombre, donde las mujeres y los hombres se besan y se aman. Los chicos son listos: no se engañan. Solo se harán mayores, mayores de verdad, ahí fuera donde la vida palpita y es contradictoria, donde el contento viene acompado de dolor.