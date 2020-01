Foto del día: "Se queda uno a la espera del Edén que está por llegar"

La foto que me ha llamado la atención la publica el diario ABC. Es una fotito muy chiquita que ilustra una de las consecuencias de la borrasca Gloria. Un gran parque muy conocido ha quedado clausurado. Y un diligente funcionario del ayuntamiento cuelga sobre una reja un anuncio que no leemos, pero que suponemos que dice que el que fuera huerto para todos se convierte ahora en un jardín cerrado. No reparamos al cruzar muchas veces la puerta de granito elegante y señorial que allí había una reja. Pero ahora los barrotes de la forja, muy estilizados, muy reales nos separan de los caminos, de los castaños, del rumor de la fuente, de los caminos de albero, del estanque que es como una mar chiquita y domesticada en una meseta sin océano. Detrás de la reja se ven las copas desnudas de los árboles más altos y se oyen, o cree uno oírlos a pesar del tráfico, los mirlos con sus picos naranjas y sus saltitos que son como niños que no quieren ir al baño. La rosaleda viuda de pétalos en invierno, los pavos reales con su paraíso de colores, la ermita derruida, las hojas muertas que trabajan para traernos la primavera, el olor de lo que se corrompe para dar vida, la chiquillería gritando, los pinos áticos, pinos sin estaciones, torcidos, amantes de las alturas, el puñado de encinones severos que recomienda sabiduría y mesura, el acanto joven y apasionado, el jardín, el jardín de siempre es ahora huerto cerrado. Y se queda uno a la puerta, en la reja, sin pisar, sin tocar, sin oler el Edén conocido y no se revuelve uno, no se ensarta en las lanzas de la reja porque la vista de las copas altas y la memoria de lo paseado le dicen que no se pierde un jardín más que para recuperar otro mas grande, más bonito. Se queda uno a la espera del Edén que está por llegar

