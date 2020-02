Foto del día: "Es el noray, firme y estable la imagen de lo que nos falta"

La foto de hoy no está en ningún periódico. La foto de hoy la he tomado yo mismo mientras iba y venía por el puerto de Vigo. En la imagen, el océano familiar. La mar un poco domesticada de la ría que está picada en olas encabritadas que no van en dirección alguna. Olitas cortas, rebeldes, como si la mar océana estuviera inquieta, insatisfecha, descontenta en sus adentros y todo su desasosiego saliera a la superficie sin destino. No, no es una tormenta. No es ni siquiera marejada. Es una agitación con poca espuma, un no parar de idas y venidas. Hierven las aguas antiguas de la ría, hierven jóvenes las olas nuevas sin sosiego. En la parte izquierda de la foto, muy esquinado, con un encuadre de esos modernos aparece un noray. Uno de esos bolardos de puerto en el que se anudan los cabos cuando los barcos quieren que no se los lleve el viento. Está el noray, el bolardo, herrumbroso. Las aguas lo han lamido una y otra vez. Parece la cabeza de un señor que mirara el suelo. Está en este momento el bolardo de puerto sin oficio, esperando los cabos, esperando las amarras. Es quietud, es estabilidad mientras las aguas de la ría saltan agitadas. Es el noray, firme y estable la imagen de lo que nos falta. No ya un puerto, sino un punto firme al que amarrarnos cuando la mar océana, nosotros, infinitos en nuestra inquietud, somos todo líquido.

Escucha ahora 'La Tarde', de 18 a 19 horas, emitido el 17 de febrero de 2020. 'La Tarde' es un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, "La Tarde" ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso.

En "La Tarde" también hay hueco para los testimonios, los sucesos y los detalles más relevantes y a veces invisibles de todo lo que nos rodea. Esta temporada, Pilar y Fernando seguirán cautivando a la ‘gente gente’ acompañados del divulgador científico por excelencia en España, Jorge Alcalde; del humor atrevido de Juan Solo; de Javier García Arevalillo analizando series o Juan Orellana con los estrenos de cine. Según el Estudio General de Medios (EGM), más de 400.000 personas eligen "La Tarde" de COPE cada día para informarse y entretenerse.

En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

