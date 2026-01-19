Tomás Guasch sentencia la monumental pitada al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y se pronuncia sobre si era necesaria: "Una bronca a tiempo, curte"

La bronca del Santiago Bernabéu al Real Madrid sigue generando un intenso debate. El periodista Tomás Guasch, en el programa 'Deportes COPE', ha analizado la situación en la sección 'Vaya Pareja' y ha defendido con firmeza la reacción de los aficionados. Para Guasch, la sonora pitada fue completamente merecida por parte del equipo.

Me pareció una bronca justa, razonable, necesaria, inevitable" Tomás Guasch, en Deportes COPE

Guasch considera que "el Madrid dio motivos" para provocar el enfado de su propia grada. "Me pareció una bronca justa, razonable, necesaria, inevitable", ha afirmado, añadiendo una sensación nunca antes vivida en el estadio. "El Madrid jugó por primera vez de visitante en el Bernabéu", sentenció el periodista para describir el ambiente de un partido que calificó de "esperpento".

La pitada más justa de la historia

Una opinión compartida por su compañero Emilio Pérez de Rozas, quien fue todavía más contundente. El periodista no dudó en calificarla como la protesta más justificada que se recuerda en la historia reciente del club.

Según Pérez de Rozas, era algo "cantado y merecido" y recordó que "el público es todopoderoso" para expresar su descontento. Para él, es "la pitada más justa de la historia de fútbol, de la historia del Madrid, de la historia de Florentino Pérez y de la historia de Vinicius Junior".

Los aficionados dictan sentencia

El sentir de la afición parece alinearse con los periodistas. Según una encuesta lanzada en la cuenta de Twitter de Deportes Cope, el resultado es casi unánime. Un 95% de los votantes considera que la pitada en el Santiago Bernabéu fue justa, frente a solo un 5% que desaprueba la actitud de la grada.