Foto del Día: "Los pómulos parecen pedernal cincelado"

Escucha la Foto del Día de Fernando de Haro. La foto que me ha llamado la atención la he encontrado hoy en internet. La publicaron el sábado pasado que fue el día del refugiado. La foto la ha hecho en blanco y negro Canaj, que es un fotógrafo albanés. Está tomada hace ya algunos años. Una sierpe de personas camina por un paisaje mediterráneo. Siguen un camino estrecho, casi desdibujado, que se abre paso entre matojos muy prietos de mirto. Un mar de mirto que se ondula en varias colinas cuando el mar queda atrás. El cielo bajo, más bien una niebla que no acaba de levantar, moja la cámara y humedece el pelo de la mujer que está al final de la fila. Una mujer joven, con el pelo recogido, con las cejas arregladas como se las arreglan las sirias: finas, arqueadas. Los pómulos parecen pedernal cincelado. Del brazo le cuelga una mochila y en la mochila hay un niño, un bebe de seis o siete meses. La siria, que tiene las manos sucias y una belleza curtida por el dolor, mira al suelo. Escucha como el mirto le dice: extranjera. Todos sabemos lo que significa esa palabra. Porque todos, aunque no hayamos salido de nuestra tierra, todos sabemos qué significa mirar la luz de una mañana amanecida en la casa de siempre y oírla hablar en una lengua que nuestro corazón no entiende. Todos sabemos qué significa mirar nuestras manos y que parezcan de otro, todos hemos deseado que acaben pronto esos días en los que todo parece hecho sin nosotros, en los que cárteles, relojes palabras se vuelven incomprensibles, amenazantes. Todos sabemos que significa la palabra extranjero.