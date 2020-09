La Foto del Día: "los buenos días de septiembre"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El Mundo. En la imagen se capta el instante en el que una chica, con un bañador blanco, se lanza desde un risco arenisco hacia el mar. Ha dado un gran salto y abre los brazos y las manos que forman casi una cruz de San Andrés. Algunos metros más abajo le esperan unas aguas limpias y turquesas. El azul no es uniforme, va desde el zafiro hasta el pacífico. Las ondas pintan un cuadro impresionista de pincelada intensa. La luz tiene esa dulzura de los buenos días de septiembre que en su amabilidad y brillantez vuelve todas los cosas enigmáticas, como si tanta belleza trajera una pregunta, un acertijo. A la chica que se tira al mar le gusta bañarse, encuentra que la temperatura, el color, y la luz son casi perfectas. Y por eso se lanza, abraza el mundo y el aire sin miedo a decepción alguna: lo ha hecho muchas veces y es divertido. Puede abrir así piernas y manos. La chica de la foto, desde el diario, desde ese decisión que le va a enredar en turquesas, me salpica los ojos a mí que habitualmente tengo la temperatura y la luz perfectas, que tengo poco más que pedir, a mí que he saltado muchas veces y he sido acariciado de satisfacción por una espuma blanca, a mí, que tengo poco más que pedir, y que, sin embargo, me quedo atenazado y chiquito, encogido en mis temores, sin atreverme a lanzarme buscando una seguridad que se ha convertido en un pretexto.