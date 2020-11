La Foto del Día: "Las defensas que hemos construido"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en las páginas de deportes del diario El País. La imagen es área y retrata una solida pared de piedra vista desde arriba. Piedra pulida por el viento y el agua, granito gris y firme al que el paso del tiempo parece haber hecho más compacto. Si acaso algo de liquen ocre sobre su superficie. Así son nuestras composiciones, nuestras ideaciones, las defensas que hemos construido para estar a salvo de las sugerencias del tiempo, para no temblar ante el canto de los mirlos al amanecer, para no cambiar nuestro paso con la hoja amarilla que se despide y se cae, para no bailar con las canciones de los niños. Así son nuestras defensas, la coraza que hemos tejido, como el granito de la foto, impermeables, inamovibles, insobornables: ni la llama del ciprés los incendia, ni el horizonte rosa de la mañana los calienta, ni una cara bonita los mueve. Defensas de granito que no conocen ni el llanto ni la risa. En la foto, por una rendija, por una hendidura en la piedra entra una mujer rubia, una mujer flexible. Sus manos delicadas se aferran a la fisura, al único rasguño que SE abre en la piel dura de la piedra. Y con sus manos entra en el granito muerto la vida inesperada y negada. A ves es así, por la hendidura de nuestras fortalezas, casi sin que nos demos cuenta, se meten las manos de un ángel.