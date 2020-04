Foto del Día: "el gesto de la mano que pinta la angustia"

La foto que me ha llamado la atención la he encontrado hoy en internet. Es de un fotógrafo y director de cine francés que se llama Antoine d'Agata. D'Agata ha hecho su particular retrato de la pandemia. Ha fotografiado guantes de plástico abandonados sobre el asfalto gris después de haber sido usados. La imagen recoge cuarenta y nueve guantes retratados en cuarenta y nueve cuadrículas. Los hay blancos, transparentes, celestes, marinos, turquesas, negros… En algunos casos el plástico en el que estuvieron enfundados los dedos hacen formas y nos parece adivinar gestos: y queremos ver palmas extendidas que todavía saludan, y queremos ver en un meñique levantando una señal de complicidad y queremos ver una mano suplicante dentro del guante abandonado. En otros casos los guantes parecen el retrato de una gran derrota porque solo queda un gurruño porque las falanges del guante están a mitad como denunciado las prisas y la angustia con el que se lo quitó quien lo llevaba. Prisa, tensión, dolor, súplica, entereza a pesar de todo, derrota…parecen los guantes un retrato de almas. Tuvieron esos guantes dentro de sí el gesto de unas manos, en realidad, bien pensado, en el gesto de un mano, en el gesto de una mano está todo. El gesto aletea como una mariposa fugaz sobre lo que único que existe: el instante. El pasado ya se ha ido y es memoria, caso fotografía sobre el asfalto, guante desechado, el futuro todavía no ha llegado, guante en la incierta e indescifrable caja de las previsiones. Es el instante, el gesto de la mano que pinta la angustia, que da forma al dolor, a la compasión, a la derrota, a la suplica, al saludo, es el instante la forma del guante, la forma de la vida.