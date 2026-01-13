"Si Estados Unidos es capaz de invadir el territorio de un socio, ¿qué no estará dispuesto Marruecos a hacer con Ceuta y Melilla?"

La tensión creada por el interés de Estados Unidos por hacerse con Groenlandia ha centrado la tertulia de este lunes en 'La Linterna'. El director del programa, Ángel Expósito, ha analizado junto a los periodistas Carmelo Encinas y José María Olmo la víspera de la reunión clave en Washington entre las autoridades de Dinamarca, Groenlandia y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Ante este encuentro, los gobiernos danés y groenlandés han querido mostrar un frente de unidad, insistiendo en la idea que ya transmitió la primera ministra danesa, Mette Frederiksen: Groenlandia no está en venta.

Una pistola sobre la mesa

Para Carmelo Encinas, la incorporación a última hora del vicepresidente Mike Pence a la reunión "no es una buena noticia", ya que lo considera "un halcón entre los halcones que rodean a Trump". Pese a que no cree que se vaya a producir una invasión militar como tal, sí interpreta la amenaza como una estrategia de negociación. "Ellos van a una negociación donde Trump o la Casa Blanca pone una pistola encima de la mesa", ha afirmado Encinas, describiendo la presión a la que se enfrentan los representantes daneses y groenlandeses.

El analista sostiene que la ambición de Trump es puramente imperialista, buscando "ponerse esa medalla ante los suyos". Sin embargo, una acción militar tendría mala justificación, ya que la presencia estratégica en la zona se podría reforzar dentro del marco de la OTAN. Estados Unidos ya dispone de la base de Pitufik en la isla, y tanto los países de la UE como la propia Alianza Atlántica podrían colaborar para controlar las nuevas rutas del Ártico, cuya importancia ha crecido por el deshielo.

Alamy Stock Photo Qeqertarsuaq en Groenlandia visto desde el agua con hermosos icebergs

Un escenario que amenaza a España

Por su parte, José María Olmo ha calificado la situación de "imposible" y ha señalado que "hace dos semanas habríamos sido incapaces de predecir" un choque entre socios de la OTAN. Olmo ha destacado el miedo que Trump está generando a nivel internacional, con países de Centroamérica y Sudamérica cambiando su tono. "Se está comportando como un lunático, un matón de clase, de la clase que está dispuesto a pisotear los derechos de cualquiera", ha sentenciado. Para el periodista, la estrategia de Trump se ha vuelto totalmente impredecible, ignorando los derechos del pueblo de Groenlandia.

Es en este contexto de imprevisibilidad donde Olmo ha lanzado la pregunta que vertebra toda la cuestión y sus posibles consecuencias para España: "Si un país como Estados Unidos, que ha sido tradicionalmente uno de los mayores garantes de la libertad y la democracia en todo el mundo, es capaz de invadir el territorio de un socio como Dinamarca, ¿qué no estará dispuesto a hacer Marruecos, por ejemplo, con Ceuta y Melilla?". Esta reflexión pone sobre la mesa la fragilidad del derecho internacional y la capacidad de respuesta de España ante un escenario donde "parece que no vale nada".

Alamy Stock Photo Entrada masiva de inmigrantes marroquíes en la frontera de Ceuta, con presencia militar

El papel de Europa, en entredicho

El debate también ha puesto en evidencia el débil papel de la Unión Europea ante una amenaza que afecta directamente a uno de sus miembros. Carmelo Encinas ha recordado que Trump no oculta su animadversión hacia la UE, a la que acusó de "haberse fabricado para joder a Estados Unidos". Por ello, apoya a las fuerzas ultraderechistas y eurófobas que buscan su disolución. Olmo, por su parte, ha lamentado que España haya perdido tantísimo peso internacional que "ni siquiera en un asunto como este, donde se está debatiendo el futuro y la soberanía de uno de los países miembros, pinta nada", quedando fuera de las reuniones clave entre Francia, Alemania y Polonia.

Finalmente, los tertulianos han calificado la situación de "enloquecedora". Olmo ha expuesto la paradoja actual: "El país que está amenazando a Europa es el mismo país que nos está vendiendo armamento, que nos está obligando a aumentar el presupuesto de la defensa". Este escenario plantea una contradicción fundamental, ya que Estados Unidos impulsa estas medidas a través de la OTAN, un mecanismo que el propio Trump quiere dinamitar, mientras mantiene bases militares en el continente, como la de Ramstein, en el territorio de un supuesto enemigo.