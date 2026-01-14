El magnífico discurso del papa León al Cuerpo Diplomático incluye un apunte perspicaz sobre el significado de las palabras, que “cada vez es más fluido y los conceptos que representan son cada vez más ambiguos”. Para alguien que trabaja con las palabras y que las ama, como es mi caso, esto es un gran desafío. El Papa dijo algo que, bien mirado, me parece sorprendente: que el lenguaje ya no es el medio preferido por los seres humanos para conocerse y relacionarse, y que se está convirtiendo, cada vez más, en un arma con la cual engañar, o golpear y ofender a quien se ve como oponente.

Para que pueda existir un verdadero diálogo, dijo León XIV, las palabras deben volver a expresar las realidades a las que se refieren de forma inequívoca… en nuestros hogares y espacios públicos, en la política, en los medios de comunicación y en las redes sociales, y también en las relaciones internacionales. Es un enorme reto, no solo para los líderes o los intelectuales, sino para la gente corriente, para las familias y los maestros, por supuesto para nosotros que trabajamos en los medios.

También señaló el Papa la paradoja de que este debilitamiento del lenguaje se invoca a menudo en nombre de la propia libertad de expresión. Sin embargo, dice con gran agudeza, lo que garantiza realmente la libertad de expresión es “la certeza del lenguaje”, el hecho de que “cada término está anclado en la verdad”. Para León XIV es doloroso ver cómo, especialmente en Occidente, el espacio para la verdadera libertad de expresión se está reduciendo rápidamente, mientras se está desarrollando un nuevo lenguaje al estilo “orwelliano” que, “en un intento por ser cada vez más inclusivo, acaba excluyendo a quienes no se ajustan a las ideologías que lo alimentan”. ¡Monumental! Pero…, ¿alguien lo escucha y se lo toma en serio?"