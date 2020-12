La Foto del Día: "Esa ignorancia que no se remedia aprendiendo cosas"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en la Vanguardia. Está tomada en una sierra peruana. En la cima de una montaña de los Andes. La altura cría un suelo pobre con hierbas ralas, con los alcores batidos por un viento a veces despiadado. En uno de los techos del mundo la luz duele en los ojos, el cielo tiene un azul denso y espeso. Tres niños indios han dejado a sus pies sus carteras. Llevan gorros y sombreros para no quemarse. Saquitos gordos para no pasar frío. Los tres llevan también, bajo el brazo, carpetas para escribir con una letra chiquita, para escribir en un español viejo y delicioso las historias que cuenta la maestra. Pero la escuela está cerrada por el bicho y han subido a lo alto de la sierra, con tres teléfonos, para encontrar una maestra que les cuente al oído el secreto de la muy tensada señora hipotenusa y su vida de vencidad en un triangulo recto y la historia de la señora Nausica que se fue a hacer la colada a la orilla del mar y tuvo, gracias a Dios, compasión del naúfrago, y quieren los tres niños que una maestra les cuente al oído la historia del señor Juan Macias que llegó de muy lejos, de Extremadura, nada más que para servir como portero. Y los tres niños indios levantan los brazos con los teléfonos buscando señal, que parece que suplican del cielo un maestro, alguien que les guíe por una senda que a veces no se encuentra en medio de la sierra. Nosotros, igual, con los brazos extendidos por si apareciera alguien que nos enseñara y nos sacara, a ser posible de esa ignorancia que no se remedia aprendiendo cosas.