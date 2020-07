Foto del Día: " De aquí y de allá salen hierros torcidos"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy El País en su sección de Madrid. En primer plano, pero algo desenfocados aparecen dos chicos, una chica y un chico, relajados, sentados sobre un poyete. Él, vestido de corto, con deportivas blancas, se agarra las rodillas. Ella, rubia, con una larga coleta, se apoya con dos manos y mira de frente el tema central de la imagen. El tema central es un gran bloque de hormigón destripado, unas ruinas altas y recientes que entierran muchas tardes de fútbol. Ahí están los muros convertidos en cantos grandes, cantos medianos, cantos pequeños. De aquí y de allá salen hierros torcidos. En una esquina forman ovillos, en las antiguas columnas parecen partituras de una composición estridente, arañas de la inquietud. El cemento roto, el metal torturado podría ser una escultura de arte moderno, porque la devastación del derribo es muy gráfica. Solo quedan cascotes, sí, cascotes y hierros retorcidos después de tantos intentos. Intentos de llenar el tiempo que acaban en un montón de ruinas, intentos de responder con muchas palabras que al final se convierten en polvo de hundimiento, intentos de construir con mucha voluntad, muchos planes, muchos propósitos que yacen como el cadáver de un gran estadio al borde de una autopista. No es verdad que esos intentos frustrados dejen restos líquidos, dejan heridas sobre el asfalto, muros desordenados que no permitan ver lo que hay más allá. Retorcido queda el hormigón como el ánimo huérfano tras una ilusión derruida. Lo sorprendente es que esos hierros atormentados todavía esperen ser útiles, todavía esperen algo sólido. Escucha la Foto del Día.