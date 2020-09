Foto del Día: "acostumbrado a las devastaciones"

La foto que me ha llamado la atención hoy la publica El País. Está en las paginas de internacional. Un cielo sucio, lleno de humo negro. Huele la foto a plástico quemado, al hollín oscuro de la derrota que se ha empezado a posar ya sobre un suelo seco, sobre hojas de latón torturadas, sobre hierros retorcidos. Debajo de ese cielo siniestro, unos barracones ya sin paredes, en los huesos de una estructura metálica sin futuro. Hay una camioneta roja en la que se apoya un bombero impasible, un hombre que por el gesto está acostumbrado a las devastaciones y a las destrucciones. Y de espaldas también hay dos grupos de niños. El primer grupo, tres chavales que proyectan una larga sombra, la tarde está avanzada. En el segundo, otros tres chavales sentados en el suelo. Miran la ruina que ha dejado el fuego pero la miran de otro modo a como la mira el bombero. No se les ven los ojos, pero en la postura de sus cuerpitos, en la posición de su cabeza, se intuye el dolor por el hogar perdido. El niño que está a la izquierda, con una camisa de invierno, a pesar de que todavía hace calor, extiende su brazo sobre la espalda y el hombro del amigo. Mira la ruina del incendio y descansa su brazo y su cuerpo en el amigo. Seguramente no se ha dado cuenta del gesto, quizás ha extendido el brazo de forma inconsciente. Ha perdido la barraca que le servía de casa y busca en el hombro del otro lo que le permite mirar la desgracia, sus manos reconocen en el hombro del amigo la casa a salvo de las llamas.