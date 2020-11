La Foto del Día: "Abandonar la pasiva"

La foto que me ha llamado la atención la he visto en la Vanguardia. Es una imagen que está tomada en la India. En primer plano el perfil de una vaca muy blanca. Tiene la vaca blanca el cuerpo salpicado de manchas de colores naranjas y azules. Y en torno al ojo negro del animal le han pintado un cerco rosa que le hace la mirada muy coqueta. Los cuernos los tiene decorados con plumas de pavo real. Y una mano le acerca a la vaca blanca unas tortas para merendar. Detrás de la vaca blanca hay vaca negra también enjaezada de fiesta. La vaca blanca pasa parte del día tumbada en un prado cercano, rumia con insistencia la hierba. Cuando parece que ha terminado vuelve a empezar. Luego la meten en el establo y, por la mañana, muy temprano la ordeñan. Se dejo la vaca hacer tranquila. Ni protesta, ni muestra entusiasmo, casi todo en la vida de la vaca se conjuga en pasiva: es llevada al prado, es conducida al establo, es ordeñada. La vaca no tira del arado. La vaca tiene un rostro enigmático. No parezca que sufra ni se entusiasme. La vaca se deja hacer. Mira uno la foto de la vaca y está uno tan agitado, tan sobresaltado, tan sufrido, está uno siempre corriendo de las alegrías a las penas, que por un instante le parece atractivo ese ojo negro, ese dejarse hacer, esa pasividad, ese indiferencia bovina, ese ser para no ser. Dura solo unos segundos la envidia de la nada y de la indiferencia bovina. De hecho, es todo lo contrario. De hecho lo último es no ser nadie, de hecho corre uno de las alegrías a las penas y de las penas a las alegrías para abandonar la pasiva.