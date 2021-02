La Foto del Día: "El viaje de la vida"

La foto que me ha llamado la atención la he visto en el diario El País. Es una foto de Alfons Rodríguez, una imagen casi partida por la mitad. A la derecha un pasaje nevado, de abetos azules salpicados por la nieve y de un blanco silencioso. Hemos aprendido cómo de inhospito y de árido puede ser el blanco silencioso de la nieve. A la derecha, ya digo, un pasaje nevado, y a la izquierda el pasillo de un tren iluminado discretamente. Con la luz intima de los vagones que atraviesan la noche. Un hombre con bigote está apoyado en la ventanilla y observa pasar raudos los arboles que se marchan corriendo hacia el pasado. Todo se queda atrás, el instante se evapora a través de la ventanilla del transiberiano. El viajero deja rápidamente a sus espaldas paisajes, alcocores, montañas, pueblos pobres. Pero, sobre todo, se deja atrás a sí mismo. Todo lo que ven sus ojos, todo lo que quisieran tocar sus manos, se convierten en memoria. Y la memoria parece querer desvanecerse. El viajero ya no es el mismo que salió de una cierta ciudad, ¿dónde va todo lo que deja atrás el tren, lo que deja atrás la vida? El viajero, sin darse cuenta, sin querer, ve invadido su animo por su destino. A bordo del tren es fácil, hay un lugar adonde llegar y las lineas paralelas que forman las vías, siempre buscando el infinito, garantizan con alta probabilidad de éxito llegar a la meta. Hay locomotora y vagones. Solo hay que comprar el billete. El problema vendrá cuando el viajero se apeé del tren je y empiece el otro, viaje el de la vida. El viajero querrá también no solo una estación de llegada, también una vía, un camino de vías paralelas.