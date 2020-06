Foto del Día: "el mismo gemido obstinado que se escucha al volver a casa"

La foto que me ha llamado la atención la he encontrado hoy en Internet, es de un fotógrafo que se llama Mark Power. Está tomada hace casi 20 años en un verano húmedo de la costa escocesa, es una foto en blanco y negro. Retrato de un mar gris bajo unos arrecifes oscuros. Suenan las olas que no se ven romper, suenan las olas, insistentemente, obstinadamente. Mira las olas una chica que se ha encaramado en una torre que tiene en la piel de sus piedras los arreglos y remiendos de muchos años. El perfil de la torre y el horizonte en el que se funde el mar se cruzan en un ángulo de 90 grados. La chica de la torre se asoma a una gran ventana, sin vidrio, abre los brazos y se apoya en las jambas. Y ve y oye el gemido insistente y obstinado del mar, el mismo clamor que ha escuchado en el asiento trasero del coche familiar, en su cuarto pequeño, en medio del cemento de la ciudad, en las siestas de su adolescencia, el mismo gemido obstinado que se escucha al volver a casa cuando ha reído hasta el agotamiento y ha bebido de más, el mismo que llega después de los besos y del placer, el que suena en las brumas de agonía del invierno y en las tardes casi infinitas del verano, cuando se pavonea orgullos, cuando llora humillada, cuando se calla y cuando cree haber alcanzado con su imaginación un futuro alucinado, cuando aparece la rutina de siempre, y cuando las cosas y la luz y las caricias son tan bonitas que casi duelen, allí, siempre, insistentemente, obstinadamente está el gemido de ese mar buscando el horizonte que hace un ángulo de 90 grados, un ángulo perfecto, con la torre, con ella.