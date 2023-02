La foto: “con ropas de empleados de banca buscan consideración y aprecio con su apariencia de señoritos”

La foto de hoy la he ido a buscar no se muy bien por qué. Es un retrato clásico de August Sanders. Un retrato de tres mozos de otra época, tres mozos en un camino estrecho, parece la linde de un campo en el que crece cereal. Las espigas tardarán en despuntar. El paisaje llano, una tierra sin nombre. El cielo blanco. Los tres mozos, tres rústicos, acaban de quitarse las alpargatas llenas de barro, unos calzones recios, y unas camisas de cáñamo. El primero, apenas un crío, viste un traje oscuro que puede ser de su abuelo. La chaqueta le está grande. El muchacho no tiene práctica en el uso del cuello duro y se dispara. el pico de una camisa blanquísima la corbata no se le ajusta bien. El joven labrador se cubre la cabeza con un sombrero de estreno colocado con esmero. Y para que no le falte detalle apoya su mano en un bastón elegante de empleado de banca o de rentista que no necesita y con el que no sabe qué hacer. El segundo mozo más que con un bastón carga con una cachava también se ha metido en un terno de franela heredado. El que lo estrenó tenía más cintura. El tercero de los mozos se ha vestido como sus compañeros pero a diferencia de los dos primeros se ha echado el sombrero hacia atrás y mira con insolencia, con la insolencia de un cantaor mal pagado. En la boca un pitillo. Los tres amigos van al baile de un pueblo cercano. Enjaezados con ropas de empleados de banca buscan consideración y aprecio con su apariencia de señoritos . Llevan en las manos asperas, en la piel de oliva la dignidad y calidad que no estiman.