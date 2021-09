La foto: " El cielo, es azul, es verdad"

La foto que me ha llamado la atención es una imagen de Txema Salvans que está incluida en la exposición Perfect Day. Una familia es la protagonista. Una familia o una pareja que ha salido de casa en un gran automovil, en realidad es una furgoneta con las lunas tintadas. Una furgoneta de lujo con mucho espacio por dentro. La familia ha cargado en su gran furgoneta varias sillas plegables, sillas cómodas. Una mesa también plegable. Una comida preparada con esmero la noche anterior, platos y cubiertos de picnic, vasos de plástico y una gran garrafa de agua. Todo eso lo han sacado ahora de la furgoneta, han desplegado las sillas y la mesa. Y se disponen a almozar bajo el sol del verano. Buscaban la dulce brisa del mar, el olor del yodo, la raya infinita del horizonte, la sinfonía de las olas, las descaradas gaviotas planeando y saltando a su alrededor a la espera de una limosna de la civilización. Pero han acabado aparcando la gran y lujosa furgoneta entre dos muros de hormigón, dos muros bien pulidos, rodeados de alambradas y cable de espinos. Al otro la dos de los dos muros de hormigón dos depósitos algo oxidados y dos gruas. A sus pies más hormigón, el hormigón del final de una escollera. El cielo, es azul, es verdad. Y quizás desde algún rincón se ve un trozito de mar y se oye el rumor de las olas. Pero nada de eso se ve en la foto. Quién sabe por qué el día de playa se ha truncado, quizás una atasco, quizás en la arena ya no cabía un alma. Quién sabe porque han acabado comiendo en la esquina de un puerto donde seguramente huele mal. Pero el desengaño no podrá con los protagonistas de la foto. Seguramente en el momento en el que Txema Salvans disparó la foto sus protagonistas estaban enfadados, desencantados, se habián quedado sin su día perfecto. Pero mañana o pasado volverán a salir de casa buscando un rincón bonito, un buen momento. La belleza es irrenunciable, por más que uno se proponga olvidarse de ella, siempre vuelve, aunque sea como nostalgia.