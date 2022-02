La foto: “En un callejón de un barrio pobre, tres niñas, ya mayores, inflan sus pompas de chicle"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy trasteando en internet. Es de una fotógrafa estadounidense, Susan Miselas. Debió hacerla en los años 70. Es una foto urbana. En un callejón de un barrio pobre, tres niñas, ya mayores, pero todavía niñas, inflan sus pompas de chicle. De fondo la fachada trasera de unas viviendas modestas, con escaleras de incendios como las de la Ventana Indiscreta de Hitchcock. La primera niña tiene el pelo cortada a capas, la cara redonda, los ojos entornados, casi cerrados para concentrarse mejor. Sopla mucho pero sin resultado. Las otras dos sí han conseguido una gran pompa cada una. Están a punto de estallar y la goma de mascar se les va a convertir en unos segundos en un churrete pegajoso. Niñas en una calle sin alcorques, sin árboles y sin flores. Niñas contentas jugando con un chicle y con el aire, niñas que no conocen el olor del estiércol, el sonido del arroyo, el rayo en la encina. Les da igual. Las escaleras de hierro, un coche abandonado, los charcos, el gato que persiguen, las conversaciones apasionadas llenas de aventuras por llegar les sobran y les bastan. Todo es suyo en el callejón, tienen todo: un padre y una madre en casa, un maestro en la escuela, se tienen a sí mismas y las mañanas, las tardes, las noches, viven el tiempo como un regalo y no como un robo. Crecerán las tres niñas del chicle y todo será a partir de ese momento un esforzado viaje para volver a mirar todo como lo veían en su callejón. En su comienzo está su final.