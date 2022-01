La foto: "La bestia derrotada levantará las orejas, romperá los lazos y se escurrirá montaña arriba"

La foto que me ha llamado la atención la ha tomado el fotógrafo de una agencia internacional en una montaña lejana de Pakistán. Un grupo de hombres muy satisfechos mira hacia el interior de una camioneta descubierta. Algunos llevan pañuelos a la cabeza. Algunos se ríen con la satisfacción por la gran hazaña, otros hacen fotos. Son hombres de piel oscura, pelo negro. Lo han logrado, han cazado al animal escurridizo y le han atado con una cuerda amarillo. El animal es un gran leopardo que yace en la caja de la camioneta junto a una rueda muy grande, algunos plásticos y una manta estampada. La pantera parece indefensa, las manchas y las rayas negras le salpican el pelo recio, pelo blanco y naranja. Tiene la fiera los ojos amarillos, tremendos, mentirosos. Tiene el gran gato las orejas gachas y unos bigotes muy largos y canos que le da un aspecto venerable. Pero no conviene dejarse llevar por las apariencias porque no es ni manso ni dócil ni manejable. El triángulo del hocico y las fauces ahora cerradas forman la cara de la esfinge, un triángulo de destrucción. La esfinge es indescifrable, hermética. La bestia que parece derrotada levantará las orejas, romperá los lazos y se escurrirá pronto montaña arriba, las manchas del lomo trepando entre destellos. El espanto pintará la cara de los cazadores. El gran gato es escurridizo, se mete donde parece que no cabe. Come cizaña y la esparce si que casi nadie se de cuenta. Le gusta para realizar su tarea presentarse cariñoso, hipnotizar con sus dos ascuas de candela y enredar con maledicencias. Hay que estar prevenido, huir de la presunción, reconocerse menesteroso y tener un buen protector. La pantera, agilísima, sin rugir, siempre hace presa en los sobraos, en los informados, en los doctos.