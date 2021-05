La Foto: "Belleza sin público, belleza derrochada, bien pensado no hay belleza sin derroche”

Lo foto que me ha llamado la atención es de José Manuel Navia, uno de nuestros mejores fotógrafos que tenemos que ha recibido ahora el premio Piedad Isla. En la imagen de la que te hablo, Navia retrata una carretera que hace una curva no muy pronunciada en un páramo que bien podría ser de la meseta castellana. El asfalto vacío, tintado de malvas y rosas. Y es que el cielo está en el trance de un ocaso asombroso. Por el noreste todo encapotado, con unas nubes de un azul muy oscuro, casi negras. Pero en el sureste se abre un claro y el sol, antes de despedirse, sin que se le vea, consigue encender una candela que pinta de rubios casi rojos, de oros, de púrpuras unas nubes que parecen gasas. Y todo esos colores son fiesta en el camino solo y en el páramo desolado. Belleza sin público, belleza derrochada, bien pensado no hay belleza sin derroche. Junto a la carretera del campo perdido y bajo el cielo escandaloso, hay construida con ladrillo una parada de autobús. Y aunque no se nos vea a ninguno, estamos todos dentro de esa parada, entre sus muros blancos, al borde de un camino que parece despoblado. Aguzando el oído por ver si además del silencio y del viento entre los alcores se oyera noticia de que alguien o algo se va acercando. Entornando los ojos para ver si de entre los serrijones se asoma el que se marchó de casa, o el que está prometido. Acariciamos con las yemas de los dedos el suelo, para ver si al tacto siente algún movimiento de tierra, algún rumor de algo que no esté previsto. Bajo un cielo incendiado en malvas, oros y purpuras, que han vencido el nublado, estamos todos en una parada de mil formas esperando como al que han prometido algo.