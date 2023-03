Escucha 'La Tarde' (21/03/2023) - 17h a 18h

Pornografía no consentida: Más de 90% de los vídeos falsos hiperrealistas es pornografía no consentida. En imágenes reales insertan rostros que no corresponden con la realidad de lo que sucede. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo defenderse ante tal situación? Lo hablamos con Borja Adsuara, abogado experto en Derecho Digital.