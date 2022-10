El error habitual con la declaración de la Renta que te puede hacer perder hasta 1.200 euros: “Es una tontería

El colaborador de COPE y economista, Fernando Trías de Bes, ha analizado este lunes en La Tarde los pormenores de las retenciones de sueldo en la nómina del trabajo, así como los principales errores que cometemos a la hora de hacer la declaración de la Renta a final de año. ¿Qué es preferible, que nos retengan un mayor porcentaje de IRPF en la nómina y menos?

Y es que Pilar Cisneros sacaba a colación este lunes el caso de Marisol, que tenía un contrato temporal en una empresa de marketing. Según cuenta, la mujer cobraba 1.100 euros de salario neto y durante un año no se había preocupado mucho por la retención de IRPF, no miraba la nómina y cuando lo hacía no reparaba en que le retenían un 2% de IRPF. Con la nueva Ley Laboral la empresa le hace fija, pero se encuentra un sueldo neto muy inferior a lo que cobraba y, cuando mira la nómina, ve que le retienen un 26% de IRPF, y que lo van a hacer hasta fin de año.