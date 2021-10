Continúa la violencia en uno de los enclaves abertzales

Desde una de las calles más frecuentadas por los abertzales, la de Cuchillería, en Vitoria, nos atiende Iñaki García Calvo, exconcejal del Partido Popular en esta ciudad. En esta zona prohibida para los que no piensan como ellos, Iñaki fue agredido. 10 años después, ETA ya no mata, pero sigue habiendo muchos espacios en los que no hay libertad.

Esta situación no es ninguna excepción. Junto a García han venido más ataques. Julio Rivero es ertzaina y asegura que la violencia sigue siendo patente en esta calle. Situada en el casco histórico de Vitoria, tiene las condiciones idóneas para ser una ratonera para todos los agentes de la autoridad.

Este agente asegura que en ciertos grupos de la sociedad sigue habiendo un odio patente a la autoridad, y así se demuestra en las cargas que tienen que hacer contra los jóvenes abertzales.

Estos jóvenes están radicalizados por una historia desvirtuada. Un dato, un estudio a 1.000 estudiantes ha revelado que más del 50% no saben quién fue Miguel Ángel Blanco.

Los jóvenes vascos que entran ahora en el mercado laboral no han conocido a ETA. Tenían poco más de 10 años cuando el 20 de octubre de 2011 la banda terrorista anunció el fin de la lucha armada. Después de una década, la historia de ETA en el País Vasco es tabú, al igual que el nombre de los más de 850 personas asesinadas.

El resumen, después de 50 años de terror, es un insulto para la memoria de todos los que sufrieron el ataque directo e indirecto de la banda terrorista más sanguinaria de nuestro país.