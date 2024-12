Así es como este electrodoméstico se ha convertido en uno de los más deseados estas navidades

Hace ya muchos años que los electrodomésticos se han convertido en aliados que son cada vez más importantes en nuestros hogares. Algunos como la nevera o la lavadora son prácticamente indispensables, mientras que otros como la secadora y el lavavajillas pueden ser prescindibles en caso de no tener sitio para ellos o que se trate de una segunda residencia.

Pero es que, además de estos, en la cocina se han integrando cada vez más electrodomésticos de tamaño pequeño. A casi nadie le falta una cafetera o una batidora. Un poco más raro es ver otros como un cortafiambres o robots de cocina, aunque también los hay. Pero si hay uno que se ha convertido en uno de los más utilizados y populares en los últimos años, esa es la freidora de aire, o airfryer si lo decimos en inglés.

Este pequeño electrodoméstico que muchos tienen en la encimera de su casa, tiene la virtud de poder freír alimentos con una cantidad de aceite casi irrisoria en comparación con la modalidad de la sartén o la freidora tradicional, y además, de hacerlo en poco tiempo. También existe en muchos casos la opción de programar el electrodoméstico, algo que, junto con el menor uso de aceite, alimentos cocinados con menos grasa y un precio asequible, hace que el público se haya decidido a comprarlos.

Qué cocinar

Esa virtud de utilizar muy poco aceite es el principal atractivo de este electrodoméstico, que ha sido capaz en algunos casos de convertir alimentos que tradicionalmente han sido muy grasos, com la receta de los torreznos, en alimentos que tengan mucha menos grasa. Algo que este electrodoméstico consigue gracias al flujo de aire caliente y un funcionamiento similar al de un horno, de tamaño más reducido y más rápido.

Pero lo cierto es que, aunque no hay ningún alimento que no esté destinado a freírse que sea completamente incompatible con la freidora de aire, sí que hay usuarios que comentan que hay algunos que quedan de una manera excelente y otros que no parecen quedar también. Las patatas quedan bien y son crujientes, mientras que unas croquetas quedan demasiado resecas.

La nutricionista Elisa Blázquez, afirma que una de las mayores virtudes de la freidora de aire es la de poder controlar la temperatura con precisión, algo que en caso de freír de una manera tradicional en sartén. “El aceite sufre, se quema y deteriora antes en la sartén, con temperaturas que alcanzan y superan los 300 grados, que en una freidora de aire, donde, además de usar una cantidad mucho menor de aceite, se puede regular la temperatura a 160 o 180 grados”, dice la experta.

Técnicas de cocinado saludables

Aunque esta freidora de aire es una de las mejores opciones para reducir las calorías, especialmente cuando se trata de alimentos fritos, la nutricionista también recalca otras variedades de cocinado, como puedan ser los guisos ligeros con verduras, o la posibilidad de utilizar la cocción al vapor para algunos alimentos.

Además, una de las modalidades que más está creciendo últimamente en nuestra cocina es la de comprar la comida preparada. Este negocio, que ha proliferado tanto en los supermercados, como si se tratase de un restaurante, es muy utilizado para ocasiones como cenas multitudinarias en las que no da tiempo a cocinar tanto, o alguna prisa puntual.

En este caso, Elisa afirma que “si se trata de un producto que se cocina en el propio supermercado y con productos de calidad, como puede ser un pollo asado, o una tortilla de patata”, es un producto con buenas propiedades, mientras que si se trata de un producto procesado o envasado, “las opciones saludables, aunque existen, como es el caso de unos sencillos garbanzos cocidos o alcachofas en conserva, no son las más comunes”, corrobora la nutricionista.

“En el supermercado, al hacer la compra, es fundamental mirar las especificaciones de lo que compramos para comprar algo sano”, dice Elisa. “Debemos huir de las bonitas etiquetas que citan producto natural y sin azúcares, porque si puede tener edulcorantes u otros productos”, resumía la experta.