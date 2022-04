Ángel Expósito: "Deberíamos ser conscientes de que vivimos en la mejor región del mundo aunque no lo sepamos"

Es muy complicado describir la dignidad de un tío completamente agotado. Es la sensación que me da a mí al ver a este hombre después de 40 días en los que seguramente no ha podido dormir dos horas seguidas. Ponte en el lugar desde el punto de vista humano. La anécdota, la referencia a abril del 37 en el bombardeo de Guernica. Me ha llamado la atención cuando ha hecho referencia a algunas fotos que ya estábamos viendo hoy que son esas espaldas de las niñas ucranianas, por si los rusos matan a sus padres, donde les escriben los datos y los teléfonos de algún familiar cercano. Me parece brutal y luego como conclusión me quedo con la referencia que ha hecho a la libertad frente a las dictaduras. Que es la sensación que yo tuve allí mismo hace exactamente 2 meses.