Abuso del 'overbooking' por las compañías aéreas: “Hay que reclamar y acudir a los tribunales”

Pocos desconocemos ya lo que significa overbooking, tal vez porque nos haya tocado sufrirlo en alguna ocasión, más desde que se han vuelto a normalizar los viajes tras superar los confinamientos por la pandemia ocasionada por el coronavirus.

Por si hay alguien que no se haya enfrentado a un overbooking que sepa que es lo que ocurre cuandouna compañía aérea ha vendido más asientos de los que puede ocupar en un determinado avión. Es una sobre reserva de pasajes por parte de una compañía aérea (también es utilizado por otros sectores como el de la hostelería). El objetivo de las aerolíneas es asegurarse un avión lleno, anticipándose a las anulaciones o que alguien no utilice una reserva realizada con meses de antelación.

Pero lo que antes era como un recurso ocasional, en los últimos meses es, cada vez más normal, llegar al aeropuerto, hacer el check-in y cuando estás a punto de embarcar que la aerolínea con la que vuelas te diga que no hay asientos para todos y que hay determinado número de pasajeros que tendrán que quedarse en tierra.

En 'La Tarde' hemos escuchado testimonios de personas que, por un overbooking, no llegaron a tiempo de alguna celebración familiar, o perdieron un día de trabajo o un siguiente avión con el que debían conectar en un determinado aeropuerto de la ruta de su viaje.

Perjuicios, muchos trastornos que ¿quién los paga? ¿Se puede devolver el tiempo perdido? ¿Y el dinero si no llegamos a tiempo al siguiente avión?

Hay pasajeros que habían sacado el billete con dos meses de antelación y se encuentran que se quedan en tierra. ¿Por qué lo aguantamos los viajeros, los clientes? Numerosas preguntas que ha contestado el portavoz de la OCU José Carlos Cutiño.

Ante el abuso del overbooking por la aerolíneas, acudir a los tribunales

El overbooking somete al viajero a una incertidumbre absoluta, simplemente, porque es más cómodo para las compañías aéreas. Aun aceptando que es legal, ¿a estas alturas las compañías aéreas no disponen de sistemas inteligentes para evitar esto? o damos la vuelta a la pregunta: ¿carecen de las compañías de sistemas? o ¿es que no le ponen interés, no le interesa las demandas?

José Carlos Cutiño, portavoz de la OCU recuerda que "aunque el overbooking es legal, es legan con matices. Las compañías aéreas nos tienen que compensar. El tener que pasar la noche fuera, los gastos hotel y demás deben correr a cargo de la compañía. En España no tenemos la figura del daño punitivo, no tenemos la forma de ejemplarizar como en otros países como Alemania, si se nos ocasiona un daño lo tenemos que acreditar. Pero no podemos olvidar ni pasar por alto que incluso el tiempo es indemnizable, también el tiempo si se ha perdido una jornada de trabajo, una jornada de vacaciones".

Un tiempo perdido que es muy difícil que te lo paguen bien, hay que acreditarlo bien, pero se puede conseguir si acudimos a un juez, "el problema es que las indemnizaciones automáticas son irrisorias, y si quieres reclamar más son actos muy complejos, hay que acudir sistemáticamente a los tribunales" explica el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.

Para agilizar todos los trámites recuerda "se ha adjudicato para las indemnizaciones por denegación de embarque la competencia a la Agencia Española de Seguridad Aérea como organismo de resolución como mecanismo vinculante para las compañías y no vinculante para los viajeros, esto podría evitar ir a los tribunales, pero no sabemos cómo va a resultar".

Insiste el portavoz de la OCU que "no hay que cortarse a la hora de reclamar por nuestros derechos" y pelearlos porque también se ha puesto de moda no poner en el billete el número de asiento, en su lugar, salen las siglas de Asiento No Asignado lo que ya te presdispone a ser uno de los viajeros que se pueden quedar fuera del vuelo "es como sacar la bola negra. Esos consejos de ir pronto al aeropuerto es ir cada vez antes, pasarte en el aeropuerto diez horas antes de tu vuelo. El problema es que las indemnizaciones automáticas son irrisorias, y si quieres reclamar más son actos muy complejos".

