Le toca estar en una mesa electoral por cuarta vez en 18 años

Acabamos de votar en las elecciones generales, y en unas horas entraremos de nuevo en campaña electoral para las elecciones europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo. Estos días se están enviando los avisos para conformar las mesas electorales y las figuras de vocales, presidentes y vocales, que son imprescindibles para que la jornada electoral se desarrolle con absoluta normalidad. Muchos ya lo habrán recibido. Si es tu caso, que sepas que solo te podrás librar si justificas alguna de las causa mayor.

El abogado experto en Derecho Constitucional Javier Tajadura, ha explicado que es obligadorio acudir a esa conformación de mesa electoral si has sido llamado. "Si no lo haces puedes cometer un delito. Es así porque si fuera de otra manera no se podrían formar las mesas electorales y no se podrían celebrar las elecciones".

Para muchos formar parte de la mesa electoral es un orgullo, es sentir que eres agente activo de la democracia, otros lo viven cómo una experiencia, y a otros tantos es una situación que le da pereza. Entre estas últimas está la zaragozana María Pilar Laborda. Esta logopeda de 43 años ha sido designada dos veces como presidenta de mesa y otras dos como vocal. El póker de buena ciudadana.

"Ha sido empadronarme en mi casa y empezar a llamarme la Junta Electoral", ha dicho. "Me he informado, porque ya me resultaba un poco sospechoso que siempre saliese yo", ha explicado esta ciudadana.

"La primera vez dices 'bueno, pues me ha tocado, voy a cumplir con mi derecho. La segunda ya te cabreas un poco porque es la segunda vez y te toca con el con el mismo compañero de la vez anterior y ya sospechas un poco; y la tercera vez ya te enfadas porque dices 'no puede ser que me toque con el vecino de al lado'; y ya está cuarta dices 'ya estoy mosqueada'".

Laborda se ha informado y ha señalado que lo que le dijeron es que es un sistema aleatorio que incluye a todas las personas de un censo electoral, eliminan a las personas mayores de 70 años y a las que no saben leer ni escribir. "Si en mi mesa estaban censadas 427 personas, cómo es posible que haya tantísimo adulto mayor de esa edad y que son analfabetos", se ha lamentado.

ESCUCHA A MARÍA PILAR LABORDA, CUATRO VECES EN UNA MESA ELECTORAL, EN 'LA NOCHE'