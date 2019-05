¿Te ha tocado ser miembro de una mesa electoral? Te explicamos en qué casos es obligatorio

No te desvelamos nada si te recordamos que mañana comienza la campaña electoral para las municipales, autonómicas y europeas. Sí, puede que para tí sea un tostonazo del que no nos vamos a librar porque nos esperan otras dos semanas más de campaña electoral. La cita es el 26 de mayo y no sé si estos días has recibido una carta en el buzón de tu casa. Un citación. Bien para ser presidente de la mesa electoral, bien para ser vocal o suplente.

Aquí en la radio, al menos a dos compañeros les ha llegado esa carta. Pero surgen muchas dudas. Porque igual ese día no puedes y no sabes cómo recurrir. O porque has cambiado recientemente de domicilio y temes no enterarte que te ha llegado la citación. O directamente estás fuera, de viaje largo, y no te enteras que te han llamado para formar parte de la mesa electoral.

Caso a caso

Vamos a ir desgranando estos casos puntuales. Y lo vamos a hacer con Javier Tajadura Tejada, que es experto en derecho constitucional. Tajadura fue magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Lo primero que nos preguntamos. Si recibimos esa notificación, ¿estamos obligados a formar parte de la mesa electoral? "Si porque así está escrito y si no lo haces puedes cometer un delito. Es así porque si fuera de otra manera no se podrían formar las mesas electorales y no se podrían celebrar las elecciones.

Entonces, si estás en casa, llega el cartero y firmas la carta certificada, la junta electoral tiene el recibí que estás notificado. Subimos un peldaño más con una duda. ¿Y si en ese momento no estoy en casa y no recibo la notificación? Pues ahí la pelota pasa de nuevo a la Junta Electoral: "Si no estás notificado no estás obligado. Si fallan unas de las vias están obligados a hacerlos por otras vias".

Vamos con otro caso práctico. Te han citado para el domingo, has recibido la notificación pero ese día tienes una comida familiar que no te quieres perder. No es un argumento solvente ni mucho menos suficiente para que la junta electoral te exima. Aun así, tu dices... “total hay suplentes, seguro que van y no pasa nada”. Pues Javier Tajadura, experto en derecho constitucional recuerda que sí pasa. Te expones a un "delito y una condena de cárcel que te podrías librar por ser sólo de unos meses, pero es un delito".

Lo de la comida familiar ya hemos visto que no vale. E una excusa poco solvente. Vamos con otro caso específico. Por ejemplo, tengo un billete de avión desde hace meses. ¿Tengo obligación de estar en la mesa? ¿Es un argumento suficiente? "si le va a suponer un perjuicio ecónomico es motivo de librarse"

En el sorteo para formar parte de la mesa electoral entran los mayores de 18 y los menores de 70. Hay un aspecto importante. Si tienes más de 65, entras en el bombo pero ahí tienes opción de no ir. ¿Hay más casos justificados que pueden eximirte de formar parte de la mesa si has sido elegido? "Obviamente por incapacidad, eventos familiares importantes, viajes programados, enfermedad, no poder desplazarte, son motivos que te eximen de tener que acudir".

No sé si te ha tocado a tí alguna vez. Y no has estado muy conforme. Y has tirado de ese tópico que apunta a posibles voluntarios o personas desempleadas. También responde Javier Tajadura, experto en derecho constitucional: "seria tanto como destruir la democracia. Si suplimos el caracter aleatorio donde tanto ricos o parados pues no funcionaria de ninguna manera. Te cargarias un sistema que es de los mejores del mundo".

Lo que vamos a decir es una obviedad. Pero igual se te ha pasado por la cabeza. Te han elegido para formar parte de la mesa electoral. Tú no puedes, sin causa justificada, o no quieres. Y dices pues que vaya mi primo. Pues no, esto tampoco se puede.

Si has sido elegido para formar parte de una mesa electoral y entras dentro de los casos que puedes justificar tu ausencia, tienes que acudir a tu junta electoral de zona y presentar el recurso pertinente.