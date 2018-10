Superlol viene a poner las pilas a Adolfo Arjona

Llega una semana más a 'La Noche de COPE' Superlol, la oyente más fiel y crítica del programa. Esta semana no va a haber mucho rifirrafe entre Adolfo Arjona y ella porque están muy de acuerdo en que ha sido una buena semana.

Para cambiar un poco, esta vez ha sido Adolfo quien le ha hecho el cuestionario a Lola Gómez y ha empezado con el plato fuerte y es que son muchos los mensajes que llegan a las redes sociales de 'La Noche de COPE' pidiéndonos una foto de Superlol para ponerle cara, pero ella lo tiene claro y así se lo ha hecho saber a Adolfo "quiero seguir mantenido la incógnita, que cada uno me ponga la cara que quiera".

Una vez lanzada la propuesta ha comenzado el repaso por las noticias de la semana. Arjona le ha preguntado qué pensaba de culoclean, de la nana terrorífica y del perfume para evitar el mal olor de la piel. Lola lo tiene claro "un perfume de 150€ para las personas mayores cuando están cobrando la no contributiva es surrealista". Cuando nuestra crítica menos se lo esperaba sonaba la nana terrorífica que como no podía ser de otra forma a ella tampoco le ha gustado mucho. Además le ha confesado que "cuando estaba escuchando la entrevista estuve todo el rato con el volumen muy bajo porque me estaba dando mucho miedo". Adolfo lo ha aprovechado y cuando más cómoda estaba superlol, ahí le ponía la nana otra vez. Y ella que se lo ha dicho "Adolfo dejar de poner esa música que me da miedo eh". Lo que sí le pareció curioso fue culoclean, "¿quién va a llevar eso en el bolso? porque yo no" y es que para Lola "tampoco tiene mucha utilidad".