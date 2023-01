En solo 15 minutos y al final del día: las claves para encontrar la felicidad plena según un experto

El célebre psiquiatra y psicólogo suizo Carl Jung dijo: "Quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta". Si estamos pensando en el qué dirán, si nos afecta constantemente en el juicio de los demás hacia nosotros, si vivimos así... ¿Seremos capaces de ser nosotros mismos? En 'La Noche de COPE' hemos tratado esta cuestión tan fundamental y beneficiosa. ¿Te imaginas encontrar la mejor manera de vivir una vida extraordinaria? Como cada viernes, contamos con nuestro coach David Cicuéndez, que trata de ayudarnos a tener esa sensación.

Pero, ¿qué es esa mejor versión? "Se trata de ser de la mejor manera, dar lo mejor que puedes dar y hacer las cosas de la mejor manera posible. Ser nuestra mejor versión implica cambiar, crecer, transformarnos, avanzar, libertad, empoderamiento... Lo más importante de nuestra vida es nuestra felicidad y nuestra manera de vivirla. Así viviremos una vida más consciente, saboreada, tranquila, positiva y feliz", explica David Cicuéndez en 'La Noche de COPE'. Pero hay una cuestión que se repite en este concepto y es el de la felicidad.

"La gente cree que tiene depresión y simplemente no es feliz, está crispado, perdido, sin brújula. Felicidad no es reír siempre, no es estar constantemente en la euforia, en el placer o contentos. Felicidad es consciencia, calma, bienestar, equilibrio emocional, ausencia de perturbaciones, agradecimiento y presencia plena", sentencia David Cicuéndez en 'La Noche de COPE'.

Cuatro pasos

No es que haya algún tipo de personas que deban buscar esa "mejor versión", pero sí se deben focalizar en ello "las que tengan puesto el foco fuera de ellas, las que tienen miedos infundados y a todo, altas tristezas y culpas, mucha crispación, enfados y resentimientos, no saben dar ni recibir amor o no se consideran felices". Si estas personas no alcanzan ese estado, las razones habituales son "la falta de compromiso, el ego, las resignaciones, las comparaciones con los demás o la hiperactividad".

Por eso, David Cicuéndez nos da unos consejos para iniciar ese camino: "Dedica 15 minutos cada final de día a quedarte con tres experiencias o momentos de ese día que hayas tenido con gente", "valora de 0 a 10 tu comportamiento en cada una de esas experiencias, siendo 10 la mejor manera que te podías haber comportado, no la mejor manera de haberlo hecho", "escribe qué tendrías que haber hecho para haberlo hecho mejor o haber alcanzado el 10" y "escribe tus reflexiones sobre ese hecho sucedido y sobre ese hecho cuando se vuelva a dar en el futuro".