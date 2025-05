Dani Senabre acaba el debate en la portería del Barça ante el Inter y el Real Madrid: "No hay nadie que no le elija"

Publicado el 05 may 2025, 17:41

Marc-André Ter Stegen regresó a la portería del FC Barcelona en Valladolid tras siete meses lesionado, pero su titularidad ha durado apenas 90 minutos. El entrenador Hansi Flick confirmó que Szczęsny será quien defienda la meta azulgrana en los partidos más decisivos de la temporada: la semifinal de Champions ante el Inter y el Clásico frente al Real Madrid. Una decisión que no ha estado exenta de polémica... hasta que habló Dani Senabre.

En el programa Tiempo de Juego, de la Cadena COPE, el periodista no dudó al responder a la pregunta de Joseba Larrañaga sobre qué portero debería jugar ante italianos y madridistas. Su reflexión no solo zanja el debate, sino que apunta directamente a lo que muchos culés piensan y no se atreven a decir.

"Esto evidentemente va por gustos y a unos les convencerá uno y a otros otro. A mí, viendo que llevaba siete meses sin jugar y que ayer reaparecía aún así, el alemán me da más seguridad que el polaco", aseguró Senabre con firmeza.

900/Cordon Press Ter Stegen, durante el Valladolid - Barcelona.

El dilema no es baladí. Flick ha apostado por mantener a Szczęsny, que ha rendido a gran nivel durante la baja del alemán. El polaco ha disputado 26 partidos, con solo una derrota y 13 porterías a cero, una estadística que refuerza su fiabilidad. El técnico lo dejó claro: "Szczęsny jugará la Champions y también estará en el Clásico".

"Es mejor portero"

La actuación de Ter Stegen en Valladolid fue correcta. Mantuvo el orden defensivo, resolvió con solvencia las pocas llegadas del rival y solo encajó un gol en una jugada complicada por un rebote. Senabre lo valoró sin ambages:

"Es mejor portero y ayer estuvo bien. Lo que pasa es que no sé si es un día para medir, un partido en el campo del Valladolid… pero el trabajo que tuvo, lo tuvo bien."

Y añadió, sobre las críticas al tanto encajado: "He leído algunas críticas de si hizo la estatua en el gol, pero es que ese gol es muy difícil de parar porque es un rebote. Y además coge una curva tremenda".

Más allá de los datos, el debate se reduce a una cuestión de jerarquía y sensaciones. Para el periodista, la calidad de Ter Stegen sigue estando por encima, siempre que esté sano:

"Si los dos están al 100%, yo creo que no hay nadie que no elija a Ter Stegen."

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Szczesny despeja un balón de cabeza en el Barcelona - Inter.

Sin embargo, ahí está la duda: ¿está realmente al 100%? El propio Senabre reconoce que "tenemos que juzgar por lo visto ayer, muy cerca del 100%, pero a lo mejor lo pones en Italia o contra el Madrid y te das cuenta de que igual es un porcentaje más bajo".

Un cambio que duele

El contexto no ayuda: el Barça se juega el curso en una semana. El pase a la final de la Champions League y un posible golpe sobre la mesa en LaLiga ante el eterno rival. Flick no quiere temblores. "La confianza y la continuidad son fundamentales", explicó en rueda de prensa.

Sin embargo, el runrún sigue. ¿Es justo dejar fuera a un portero de talla mundial como Ter Stegen justo cuando vuelve? ¿O es sensato premiar el rendimiento de Szczęsny en los momentos más críticos del año?

Senabre, al menos, lo tiene claro: si el debate es entre un Ter Stegen sano y cualquier otro portero, la elección no admite discusión.

"Estando los dos al 100%, no hay debate."

Y esa frase, dicha con la contundencia de quien ve más allá del momento puntual, ha terminado por inclinar la balanza del debate en la opinión pública.