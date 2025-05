Juan Señor recuerda a José Ángel de la Casa: "Ese gol nos unió personalmente y hemos sido amigos durante todo este tiempo"

Publicado el 05 may 2025, 16:11 - Actualizado 05 may 2025, 16:28

El periodista José Ángel de la Casa Tofiño, durante buena parte de su carrera narrador en Televisión Española (RVE) de los principales acontecimientos deportivos nacionales e internacionales, ha fallecido este lunes a los 74 años

RTVE fue su casa. Desde sus inicios en RNE y Radio Peninsular, pasando por un período intenso de presentador de Estudio Estadio hasta la dirección de Deportes, José Ángel de la Casa es recordado cariñosamente por su famoso grito, gallo incluido, del 12-1 de España a Malta en Sevilla. El gol de Juan Señor. De la Casa alegró a un país tenue en términos futbolísticos que aún celebraba clasificaciones para la Eurocopa como aquella. Aún no levantaba títulos.

Sobre ese famoso gol habló el protagonista, Juan Señor, en Deportes COPE, y reconoció que "ese gol nos unió personalmente y hemos sido amigos durante todo este tiempo".

Gol de Señor ante Malta

"La alegría de ese gol la tendré siempre. No quiero que este día sea triste y me quedo con los eventos que he compartido fuera de ese", reconoció Señor.

"He tenido suerte de conocer a sus hijos, que son estupendos, y como aquello nos acercó tanto, hemos compartido un montón de cosas", desveló el exjugador internacional español.

Un Juan Señor que se despidió con emoción de José Ángel de la Casa: "Decirle adiós, pero sin tristeza y con todo lo bueno que aportó al deporte español, no solo al fútbol".