¿Qué debemos hacer cuando la ilusión desaparece para recuperarla? "Perdemos el foco por fijarnos en los demás"

El tiempo corre que vuela. Justo hace una semana estábamos inmersos en la noche más mágica e ilusionante del año para los niños y, en muchos casos, para los no tan niños, ¿verdad? Quedó atrás esa noche de altas expectativas, sorpresas, nervios y, en definitiva, mucha ilusión y felicidad. ¿Eres consciente de lo importante que son las ilusiones en la vida? Quizá te parezca una exageración, pero quiero decirte que son el motor de nuestra vida.

A veces la ilusión no está. Pues para seguir volando, tengo que decirte, hay que crearla. Inventarla. En 'La Noche de COPE' hablamos con David Cicuéndez, coach personal y experto en capacidades, dentro de la sección 'Creciendo en La Noche' de manera más profunda sobre esta sensación. Tratar este concepto de la ilusión en nuestro día a día es fundamental para nuestra andadura por la vida. ¿Cómo anda tu depósito de la ilusión? ¿Te ves carente de ella? O, por el contrario, ¿sabes encontrar este necesario combustible para conseguir ser una persona vivaracha?

El filósofo francés Blaise Pascal decía que "El hombre tiene ilusiones como el pájaro alas, eso es lo que lo sostiene". Pues eso, creemos nuestras propias ilusiones cuando no salgan solas, porque estamos pasando por un mal momento. La inercia hará que lleguen más y empecemos a volar de nuevo. Es cierto que la vida, a veces, es complicada, pero también es cierto que de nosotros y nuestra actitud depende que nos estanquemos o avancemos. Pero, ¿qué es una ilusión?

Recuperar la ilusión



"Muchas veces nos perdemos y echamos la culpa a los demás de que ese tanque está vacío. No sabemos que tenemos esa gran responsabilidad", comienza explicando David Cicuéndez. La ilusión "no es ni más ni menos que esa expectativa, cuya realización cumple un binomio: que es realizable y es atractiva". Podemos ver la ilusión desde varias perspectivas. "Puede ser un motor junto con otros motores como pueden ser la confianza, la motivación, la esperanza o uno de los mejores motores que tenemos que es el amor", concreta el coach.

Todo esto también está relacionado con una gran clave: "la actitud y las emociones". "La vida es muy complicada y nos perdemos entre obligaciones, pero por encima de todo está la actitud que tenemos para tener esa ilusión", explica David Cicuéndez. Además, apunta que "la ilusión está muy relacionada con la felicidad": "Cuanta más ilusión practiquemos, vivimos una ilusión más feliz". "La ilusión moviliza, la desilusión atenaza", señala el coach.

Pero, ¿qué nos quita la ilusión? "Esos programitas que nos metemos en la cabeza". "¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir eso no lo hago porque yo a mi edad no puedo? Cuantas más veces nos digamos eso, menos vamos a ilusionarnos", señala. Además, hay situaciones en las que "perdemos el rumbo". "Entre los 35 y los 50 años, nos damos cuenta de que el trabajo no nos llena, que el camino que estamos siguiendo no tiene sentido, que hemos llegado a un desierto", explica. Por último, "a veces perdemos el foco porque nos fijamos en los demás".

Para recuperar esa ilusión, "lo primero es entender que la ilusión es cuestión de actitud y que es responsabilidad nuestra, hemos dado un gran paso". "Hay que poner cariño, poner ganas en cualquier cosa que hagamos", apunta Cicuéndez. Una vez se empieza, "vamos a pensar todo eso que nos puede gustar cuando éramos más jóvenes". "Si ocupamos nuestro tiempo haciendo cosas que nos llenan, vamos a llenarnos de ilusión", finaliza.