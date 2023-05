El secreto del amor de Pilar y Chema viviendo cada uno por su lado 13 años después: "No nos hemos negado"

"La primavera, la sangre altera"... y es de eso de lo que ha tratado 'La Noche de COPE' este miércoles: cómo nos cambia el amor, la vida y de cómo ha evolucionado la pareja en los últimos años en España. En nuestro país el 60% de los matrimonios acaba en divorcio y gran parte de esas separaciones tienen que ver con aspectos de la convivencia. Por eso, no nos sorprenda un fenómeno cada vez más común en las nuevas parejas que presenta Pilar a Beatriz Pérez Otín, una mujer de 53 años que lleva 13 saliendo con Chemay siguen sin vivir juntos. Aquí puedes escuchar el secreto de su amor.

El perfil de este tipo de relación suele ser de parejas de mediana edad y que vienen ya de otras relaciones rotas. Esto lo confirma un estudio de la Fundación BBVA que explica que un 71% aduce que "no están preparados para convivir"; al otro lado contrario, en un 7%, figuran los que "quieren mantener su independencia"; y entre un 15 y un 25% explican que es por "motivos económicos, laborales o porque se consideran muy jóvenes para vivir". Todo esto solo confirma que ahora vivimos a otro ritmo, sobre todo en las poblaciones con más habitantes.

No te digo ya en las grandes ciudades. Eso hace que la relación con nuestros vecinos no sea tan intensa como podía serlo hace décadas. Si frecuentemente vemos salir de la casa de al lado a una persona, ni siquiera nos planteamos la relación con el dueño de la vivienda. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, o puede ser su pareja, aunque no esté instalado allí. Es el caso de Pilar y Chema. Tienen una vida en común, pero, como explica ella en 'La Noche de COPE', con la particularidad de que cada uno vive en su casa y no se plantean cambiar por ahora.

La realidad de las relaciones en las que las parejas viven cada una por su cuenta

Este tipo de relaciones no son nuevas, ya que muchas parejas han tenido que vivir separadas por circunstancias externas a través de los siglos. La novedad está en que esta decisión de mantener residencias separadas, a pesar de estar en relaciones comprometidas, se toman por voluntad propia y no motivadas por agentes externos. Así explica Pilar a Beatriz Pérez Otín cómo también se pueden hacer planes futuros, aun llevando vidas paralelas y alejadas en el día a día.

Este tipo de relaciones llevan siendo impulsadas por el movimiento LAT, viviendo aparte juntos por sus siglas en inglés. Detrás de él hay, sobre todo, mujeres que, en su mayoría, estuvieron casadas y no quieren replicar la experiencia. Por otro lado, también hay mujeres jóvenes que buscan una mayor independencia. Hay un esfuerzo consciente por mantener la intimidad y eso no supone que la confianza se reduzca, tal y como demuestra Pilar en esta entrevista en 'La Noche de COPE'. Sin embargo, existe aún un estigma de otras personas patente en la sociedad.

