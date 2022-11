Las nuevas formas de relacionarse en las redes sociales: "No es tanto la cantidad, sino la calidad"

La aparición de Internet y las redes sociales han originado que la comunicación entre amigos, familiares y compañeros se pueda mantener durante las 24 horas del día. Además, las formas de relacionarnos se dan a través de pantallas "likes" y seguidores. Para poder hablar de estos cambios la psicóloga general sanitaria Sofía Ruiz y especialista en vinculación, apego y trauma ha contado en COPE los nuevos tipos de relaciones como "ghosting", "hoovering", “breadcrumb”, "catfishing" y "gaslighting" .



Las relaciones sociales y afectivas se viven de una manera más “superficial”, señala. La nueva forma de ligar a través de aplicaciones cada vez parece estar más extendido y normalizado. Mientras que “ligar o conocer gente cara a cara se va quedando atrás y parece no existir”.





Ghosting

Uno de estos nuevos tipos de relaciones es lo conocido como ghosting, "la persona que sufre del ghosting no sabe qué ha pasado, lo que es lo más frustrarte", señala. Mientras que las personas que desaparecen "son personas que les cuesta expresar cómo se sienten o tienen una conducta de apego muy evitativo. E intenta evitar hablar de sí mismo”, explica. Cuando un paciente ha sido o es víctima del ghosting, "mi sugerencia es que pregunten qué ha pasado". Por otro lado, el sentimiento que genera en la víctima es de culpabilidad y tienen miedo a que les vuelva a pasar. Por ello como psicóloga, intenta reforzar a la víctima, ya que no ha hecho nada mal, "sino que la culpable es la persona que ha generado el ghosting".

Hovering

Por otro lado, otra de las tendencias que se está desarrollando es denominadahovering es la técnica frecuente entre los ex, "aprovechan cualquier momento para expresarte lo mucho que te echa de menos e intenta volver contigo diciéndote lo bonito que era todo". Esto se conoce como hoovering, porque se traduce del inglés como 'aspirar', tratando de aspirar a la otra persona. Siendo una técnica de manipulación para absorber al otro.

Breadcrumbing

¿Qué es el 'breadcrumbing'? Dentro de las redes sociales, podemos encontrarnos también con una persona que va dejando rastro o que deja 'miguitas de pan'. Estos casos se dan cuando una persona no sabe de la otra, porque apenas hay contacto, "pero de forma aleatoria, una de las personas contesta a mis historias, escribe mensajes o da me gusta". Es decir, mantiene la comunicación con una relación “justa” donde no hay cierre de relación, pero tampoco existe compromiso.





El objetivo de esto es crear una esperanza en la otra persona sabiendo que la relación no va a ir a más. Esto nos lleva a tener falta de límites con nosotros mismos y con la relación, sentimos una gran incertidumbre e incomprensión, podemos llegar a sentir tristeza, humillación, rechazo o incluso, sentimiento de culpa: “otra vez le he vuelto a seguir el juego, soy idiota”.

También existen estas otras normas de generar vínculos insanos como el gaslighting(abuso emocional en la que la persona que sufre el abuso es manipulada para que dude de su juicio, de su memoria o incluso de sus actos) o el catfishing(usurpar la personalidad de alguien para ligar a través de redes sociales).

¿Cómo evitar sufrir estas nuevas tendencias?

En cuanto a la forma de evitar enfrentarnos a alguna de estas situaciones, la psicóloga subraya el papel de la comunicación, ya que esta “es el eje principal de una relación, ya sea entre amigos, familiares, compañeros de trabajo o con nuestra pareja”, explica. La comunicación nos permite conocer a la otra persona, conocer sus valores, conocer sus sentimientos y nos acerca mucho más a ella. Nos permite respetarnos más mutuamente y poder llegar a los famosos e importantes límites.

“Los límites en una relación son acuerdos pactados de forma explícita y que se llevan a cabo por los miembros de la relación”. De tal forma, que se plantean las necesidades de cada uno y en función de eso se elaboran. Estos acuerdos pueden ir modificándose en función de las necesidades de la relación. Se deben o pueden ser cuestionados cada cierto tiempo, revisados y por supuesto, modificados. Estos límites nos llevan a generar acuerdos y plantear aquello que está permitido o no dentro de la relación. Además, “los chantajes y manipulaciones, las invasiones, las faltas de respeto o generar sentimiento de culpa, no entra dentro del término límite sano”, subraya.

Por último, las redes sociales nos acercan y nos permiten conocer a miles de personas de forma fácil y rápida. Pero lo importante no es la cantidad, sino la calidad. "Se debe primar relacionarnos de forma sana, responsable, respetuosa y empática, resultará agradable para la otra persona implicada, pero también alimentará nuestro bienestar, nuestra autoestima y nuestra estabilidad emocional".