El secreto de un comerciante de Madrid para vender tomates a un euro el kilo: colas de 40 personas

Hasta los más despistados están ahora pendiente de los gastos de cada día. No es para menos. Con la subida del Índice de Precios al Consumo andamos con el bolsillo ajustado. Resulta que la mayoría de alimentos y productos a los que bajaron el IVA o se lo eliminaron, ha subido desde febrero… En lo que va de año, el arroz ha subido un 7%. Las legumbres y las hortalizas frescas y refrigeradas un 17%. Las patatas un 4%. El aceite de oliva casi un 3%. Y el pan un 1%. Todo esto nos preocupa y nos ocupa en 'La Noche de COPE'.

Cada cual se busca la vida para abaratar su cesta de la compra y Carlos Moreno le cuenta a Beatriz Pérez Otín cómo lo hace él. Tiene una tienda en un municipio de Madrid donde cada mañana, antes de levantar el cierre, hay una cola de 40 personas. Le quitan los productos de las manos porque piensa en esas personas buscan lo más barato sin más. El secreto que explica en 'La Noche de COPE' tiene que ver con los intermediarios: "Yo me saltó toda la cadena que hay y entonces consigo abaratar muchísimo el precio de cualquier artículo".





"Un kilo de tomate, por ejemplo, ahora mismo estará sobre los 2,50 o 2,70; yo lo traigo directamente de Almería y lo coloco a un euro al público para que la gente pueda comer un poco de todo", explica Carlos Moreno en 'La Noche de COPE'. Desvela que "vende casi de todo". Los clientes se arman de paciencia ante su puerta con el fin de llenar el carro de la compra a bajo precio. Según nos cuenta este comerciante, este modelo de consumo no se va a quedar solo en Madrid, sino que va a llegar a otros puntos del país.

El secreto

"Hemos vendido unos 3.000 kg de pollo, llevábamos dos meses sin recibir pollo, y hemos estado vendiendo en gran escala de tal forma que la familia tenga pollo para todo el mes y vendemos 10 kg de alas a 22 euros, a 2,20 el kilo, cuando en el mercado estará sobre los cinco, seis o siete". Compras y congelas y ya tienes pollo para todo el mes. "Es lo que hacemos nosotros la compra, porque es que hay mucha gente que lo está pasando muy mal", recalca antes de explicar el secreto de estos precios que puedes escuchar aquí.

Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Carlos Moreno comenzó todo esto con una llamada: "El año pasado me llego al alma una muchacha que me llamó y me dijo; ¿tú te crees que este año no puedo comer sandías porque están a más de 12 euros y 15 euros la pieza?". "Empecé a investigar y localicé a 12 productores que me dijeron que les estaban pagando la sandía a 10 céntimos", explica en 'La Noche de COPE' a Beatriz Pérez Otín, "digo yo, si me la pones a 17 te la compro, claro portes e IVA aparte, total que a mí me sale a 0,25 el kilo".