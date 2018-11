Este verano Sarah comenzó a sentir dolores, vómitos, náuseas y a tener fuertes episodios de fiebre. Los médicos le diagnosticaron una gastroenteritis hasta que un fallo multiorgánico reveló lo que tenía era una fuerte infección por una bacteria muy agresiva, que provocó que le amputaran las manos y los pies.

Su caso ha tocado muchos corazones, de buenas personas que se han implicado en la causa para aportar fondos con los que poder pagar las prótesis que Sarah necesita. Ella está en el hospital desde este verano y su padre le contó a Adolfo Arjona en tono de broma que, si no le daban el alta, ella se escapaba para pasar la Navidad en casa. Y hemos recibido un mensaje de Sarah que dice: ‘Buenas noches Adolfo, soy Sarah. Le quiero confesar que sí, que si en Navidad no me dan el alta, me fugo. Entre usted y yo; ya tengo empezado el túnel muchas gracias a COPE por subirse en mi ola’.

Solo unas horas después de recibir este mensaje, hemos conocido una excelente noticia. Sarah Almagro va a recibir el alta hospitalaria y este mismo sábado podrá volver a casa. Ojalá pronto podamos hablar con ella en el programa. Nos consta que está muy agradecida a las muestras de cariño y que le apetece estar en La Noche de COPE.