El remedio para acabar con las medusas es… comérselas

Han sido las protagonistas de las aguas españolas del Mediterráneo este verano. Un verdadero quebradero de cabeza para los bañistas. Hablamos de las medusas, que, en los últimos meses han acudido en masa a nuestras playas. Sin embargo, los expertos en biología y en alimentación podrían tener la solución para acabar de una vez con ellas. Según el profesor de Biología y experto en tecnología alimentaria, Javier Morallón, el remedio podría ser incluirlas en nuestra dieta; comérnoslas, como ya hacen en algunos países asiáticos.

Morallón explica que “esto ya se hace en lugares como China y Japón desde hace cientos de años”. Además, añade que “las ortiguillas, que se comen en Cádiz, son anémonas, de la familia de las medusas”. Sin embargo, bien es cierto que hay medusas que no son comestibles, pero no es el caso de las que llegan, sobre todo, al Mediterráneo. Particularmente, estas suelen poderse comer, y, “aunque llegaran otras que no lo fueran, siempre se podrían utilizar en otras aplicaciones, como cosméticos”, afirmaba Morallón.

Una de las dudas que nos surge al pensar en cómo afectarían las medusas a nuestras dietas, sería qué nutrientes nos aportarían. “Tienen mucha agua y proteínas como el colágeno, no aportarían ninguna grasa; sería un alimento muy sano”, explicaba el profesor Javier Morallón en ‘La Noche de COPE’, con Adolfo Arjona.

En cuanto a la manera de cocinarlas, una de las posibilidades sería hacerlo como se acostumbra en Cádiz: marinadas en vinagre y fritas. Aunque también la salmuera es otra de las opciones para quitarle su efecto urticante. No habría especial problema en esto. Para muchos cocineros expertos, las medusas tienen un profundo sabor a mar, parecido al de las algas que se sirven en muchos restaurantes japoneses.

Un alimento que tener en cuenta. Eso sí, no podemos perder de vista que es muy necesario el tratamiento para deshacernos de este efecto, ya que son animales con una especie de aguijón en su interior, que se acciona cuando las rozamos. “Es por eso que no debemos lavarnos con agua dulce cuando nos pican, para que no se activen las células que nos irritan la piel y que no habían sido activadas”.

La solución pasa por cocinarlas y comérnoslas, y si, finalmente, tienen salida comercial, las embarcaciones especializadas se encargarían de recogerlas para venderlas posteriormente, lo que haría que no llegaran a la playa y afectaran a los bañistas.