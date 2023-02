Potencia tu radiador para que dé más calor en los días fríos: "Puede hacerte ahorrar un 20% de la calefacción"

Estamos viviendo unos días de mucho frío. La borrasca polar Juliette está dejando helado el mercurio en algunas zonas de nuestro país y los radiadores y bombas de calor de nuestros hogares están funcionando a tope. Siempre nos preocupamos por encontrar trucos para ahorrar en la próxima factura de gas y electricidad, sobre todo con los precios de la energía que tenemos en el último año. Begoña Pérez, 'La Ordenatriz' de 'La Noche de COPE', nos ha dado un par de consejos este martes que nuestro bolsillo agradece.

El primero de los trucos que nos das tiene que ver con la limpieza, porque un radiador impecable funciona mejor que uno que está cubierto de polvo. Para Begoña Pérez, es normal que los descuidemos porque "están tan integrados en la pared que pasamos de ellos". "Lo primero es limpiarlos con suavidad, suelen ser esmaltados, por lo que utilizaremos una bayeta de microfibra. Para las ranuras que tienen, pasarles un cepillo, los hay especiales, para que estén libres de polvo", aconseja.

Segunda recomendación. Si notas que tu radiador no calienta lo suficiente, sobre todo en la parte superior, puede que sea porque no está purgado. De esta manera, la caldera estará trabajando a mayor potencia para mantener la temperatura que hayas marcado en el termostato. "Lo ideal es hacerlo al inicio de la temporada. Hay que ir radiador a radiador comprobando que no haya elementos fríos. Si lo notamos así, hay que quitarlos así poniendo una palangana debajo porque sale a presión el agua. Abrimos el tornillo para dejar que salga de seguido y así hasta que saquemos ese aire", asegura.

Otro de los elementos que pueden hacernos ahorrar dinero en la factura de la calefacción son los paneles reflectantes. "Es una lámina delgada hecha con un material que permite que el calor rebote sobre ella y cambie de dirección. De esta manera, cuando se instalan tras los radiadores, en lugar de acumularse el calor desprendido en la pared, este rebota y se dirige hacia la habitación", explica 'La Ordenatriz'. Para que lo entiendan los búhos, "nos puede hacer ahorrar un 20% de la calefacción".

Hay elementos o gestos que pueden hacer que no calentemos la casa correctamente. Algo tan inofensivo como una cortina o unos calcetines mojados encima del radiador pueden hacer que el calor no llegue donde tiene que llegar. También a veces ponemos una silla cerca del radiador con ropa colgada en caso de que necesitemos secar una prenda de un día para otro. "Se puede poner cerca, pero hay que seguir el sentido común. Una silla no lo veo muy ideal porque te la cargas. Pero si lo pegas mucho, el calor no se va a expandir tan bien", concreta.